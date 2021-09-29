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В Белоруссии передали помощь мигрантам на границе с Польшей
В Белоруссии передали помощь мигрантам на границе с Польшей - РИА Новости, 29.09.2021
В Белоруссии передали помощь мигрантам на границе с Польшей
Представители Белорусского союза женщин, Белорусского общества Красного Креста и депутаты передали застрявшим на границе с Польшей мигрантам теплые вещи,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:44
2021-09-29T19:44
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Представители Белорусского союза женщин, Белорусского общества Красного Креста и депутаты передали застрявшим на границе с Польшей мигрантам теплые вещи, одеяла, продукты и санитарно-гигиенические наборы, сообщил в среду Государственный пограничный комитет Белоруссии.В сентябре Госпогранкомитет Белоруссии дважды предоставлял возможность представительству управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусскому обществу Красного Креста оставить предметы первой необходимости, продукты и воду для мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе. В конце сентября пограничники и местные жители передали мигрантам теплую одежду и еду. Мигранты пытались нелегально попасть в Польшу, но польские силовики их не пропускают в страну, позже они огородили этот участок границы колючей проволокой."Сегодня на линии белорусско-польской границы при содействии государственного пограничного комитета состоялась акция, организованная Белорусским союзом женщин. Мероприятие направлено на оказание помощи 32 беженцам из Афганистана, находящимся на линии границы с польской стороны уже больше месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что из-за ухудшения погоды организации передали им теплые вещи, также среди предоставленной помощи были одеяла, подушки, продукты питания и санитарно-гигиенические наборы.Согласно сообщению, с группой беженцев пообщались член президиума Белорусского союза женщин, заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации нижней палаты парламента Белоруссии Лилия Ананич и заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Тенгиз Думбадзе."Во время беседы иностранцы рассказали, что были доставлены на линию границы польскими силовиками из глубины территории. Граждане Афганистана бежали от войны и надеялись на заявления ЕС принять всех нуждающихся", - говорится в сообщении. Там отмечается, что все иностранцы надеются на помощь польских правозащитников, которые ранее приняли их документы и прошения о предоставлении статуса беженца в Польше. "Однако после введения режима чрезвычайного положения в приграничных районах Польши доступ правозащитных и гуманитарных организаций к месту нахождения лагеря специально ограничивается польскими властями", - отмечает белорусский Госпогранкомитет.Во время акции беженцы повторно, при помощи белорусских СМИ, обратились к европейским властям с просьбой помочь им и рассмотреть их ходатайства. Белорусский союз женщин предложил оказать содействие во въезде в Белоруссию для европейских журналистов и правозащитников с целью посещения группы беженцев.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210929/polsha-1752364746.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
19:44 29.09.2021
 
В Белоруссии передали помощь мигрантам на границе с Польшей

Белорусские общественные организации передали помощь мигрантам на границе с Польшей

© Пограничный комитет БелоруссииМигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
Мигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
© Пограничный комитет Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Представители Белорусского союза женщин, Белорусского общества Красного Креста и депутаты передали застрявшим на границе с Польшей мигрантам теплые вещи, одеяла, продукты и санитарно-гигиенические наборы, сообщил в среду Государственный пограничный комитет Белоруссии.
В сентябре Госпогранкомитет Белоруссии дважды предоставлял возможность представительству управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусскому обществу Красного Креста оставить предметы первой необходимости, продукты и воду для мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе. В конце сентября пограничники и местные жители передали мигрантам теплую одежду и еду. Мигранты пытались нелегально попасть в Польшу, но польские силовики их не пропускают в страну, позже они огородили этот участок границы колючей проволокой.
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"Сегодня на линии белорусско-польской границы при содействии государственного пограничного комитета состоялась акция, организованная Белорусским союзом женщин. Мероприятие направлено на оказание помощи 32 беженцам из Афганистана, находящимся на линии границы с польской стороны уже больше месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что из-за ухудшения погоды организации передали им теплые вещи, также среди предоставленной помощи были одеяла, подушки, продукты питания и санитарно-гигиенические наборы.
Согласно сообщению, с группой беженцев пообщались член президиума Белорусского союза женщин, заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации нижней палаты парламента Белоруссии Лилия Ананич и заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Тенгиз Думбадзе.
"Во время беседы иностранцы рассказали, что были доставлены на линию границы польскими силовиками из глубины территории. Граждане Афганистана бежали от войны и надеялись на заявления ЕС принять всех нуждающихся", - говорится в сообщении. Там отмечается, что все иностранцы надеются на помощь польских правозащитников, которые ранее приняли их документы и прошения о предоставлении статуса беженца в Польше. "Однако после введения режима чрезвычайного положения в приграничных районах Польши доступ правозащитных и гуманитарных организаций к месту нахождения лагеря специально ограничивается польскими властями", - отмечает белорусский Госпогранкомитет.
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Во время акции беженцы повторно, при помощи белорусских СМИ, обратились к европейским властям с просьбой помочь им и рассмотреть их ходатайства. Белорусский союз женщин предложил оказать содействие во въезде в Белоруссию для европейских журналистов и правозащитников с целью посещения группы беженцев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
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