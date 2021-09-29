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Наука
https://ria.ru/20210929/anevrizma-1752326053.html
Ученые назвали признак риска кровоизлияния в мозг
Ученые назвали признак риска кровоизлияния в мозг - РИА Новости, 29.09.2021
Ученые назвали признак риска кровоизлияния в мозг
Нейрофизиологи установили связь между вариациями размера артерий головного мозга и вероятностью возникновения церебральной аневризмы, разрыв которой приводит к... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:02
2021-09-29T15:05
наука
швейцария
австралия
здоровье
биология
нейрофизиология
инсульт
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Нейрофизиологи установили связь между вариациями размера артерий головного мозга и вероятностью возникновения церебральной аневризмы, разрыв которой приводит к кровоизлиянию в мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.Аневризма сосудов головного мозга, или церебральная аневризма — это патологическое местное расширение просвета артерии головного мозга, которое часто становится причиной геморрагического инсульта. По статистике при внутримозговом кровоизлиянии, которое возникает при разрыве аневризмы почти половина пациентов умирает, а треть получают тяжелую инвалидность.Проблема заключается в том, что развитие аневризмы очень трудно прогнозировать, а когда ее диагностируют, обычно проводить лечение уже поздно. Поэтому ученые ищут пути предсказания этого опасного заболевания.Исследователи из Австралии и Швейцарии впервые обнаружили связь между вариациями размера артерий мозга и вероятностью церебральной аневризмы и показали, что скрининг людьми из группы риска, отобранных по этому параметру, может стать действенным инструментом снижения смертности от кровоизлияний в мозг."Субарахноидальное кровоизлияние, наиболее опасный тип инсульта, возникает, когда аневризма мозга протекает или разрывается, вызывая кровотечение в мозг, в результате чего погибает более 50 процентов пострадавших людей, — приводятся в пресс-релизе Университета Южной Австралии слова руководителя исследования, нейроанатома доктора Арджун Бурлакоти (Arjun Burlakoti). — Многие небольшие неразорвавшиеся аневризмы остаются незамеченными при использовании широко используемых методов визуализации. Их нельзя диагностировать, пока они не вырастут достаточно, чтобы вызвать симптомы или разрыв, когда уже слишком поздно".Специальный морфометрический анализ поперечных сечений сосудов головного мозга 145 пациентов отделения нейроинтервенции Королевского госпиталя в Аделаиде, проведенный на основе результатов компьютерной томографии, показал, что у людей с асимметричными мозговыми артериями значительно выше вероятность развития аневризмы в головном мозге и инсульта."Мы изучили изображения мозга людей с аневризмами и обнаружили, что непропорциональность четырех артерий, которые входят в черепную коробку, делятся на несколько сегментов и снабжают кровью мозг, повышает пиковые значения артериального давления и является признаком предрасположенности к расширению кровеносных сосудов".Основным симптомом разрыва аневризмы является внезапная сильная головная боль, часто сопровождающаяся двоением в глазах, тошнотой и рвотой, ригидностью шеи, мышечной слабостью, спутанностью сознания, судорогами и перебоями в работе сердца. При раннем обнаружении аневризмы ее можно отслеживать и замедлить ее развитие, контролируя артериальное давление с помощью лекарств, а также изменив диету и образ жизни."МРТ и КТ-ангиограммы позволят определить, есть ли у людей асимметричные мозговые артерии, и если да, то они должны регулярно проходить скрининг на церебральные аневризмы", — отмечает Бурлакоти.
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швейцария, австралия, здоровье, биология, нейрофизиология, инсульт
15:02 29.09.2021 (обновлено: 15:05 29.09.2021)
 

Ученые назвали признак риска кровоизлияния в мозг

© Depositphotos / WavebreakmediaИнсульт
Инсульт - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Нейрофизиологи установили связь между вариациями размера артерий головного мозга и вероятностью возникновения церебральной аневризмы, разрыв которой приводит к кровоизлиянию в мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.
Аневризма сосудов головного мозга, или церебральная аневризма — это патологическое местное расширение просвета артерии головного мозга, которое часто становится причиной геморрагического инсульта. По статистике при внутримозговом кровоизлиянии, которое возникает при разрыве аневризмы почти половина пациентов умирает, а треть получают тяжелую инвалидность.
Проблема заключается в том, что развитие аневризмы очень трудно прогнозировать, а когда ее диагностируют, обычно проводить лечение уже поздно. Поэтому ученые ищут пути предсказания этого опасного заболевания.
Исследователи из Австралии и Швейцарии впервые обнаружили связь между вариациями размера артерий мозга и вероятностью церебральной аневризмы и показали, что скрининг людьми из группы риска, отобранных по этому параметру, может стать действенным инструментом снижения смертности от кровоизлияний в мозг.
"Субарахноидальное кровоизлияние, наиболее опасный тип инсульта, возникает, когда аневризма мозга протекает или разрывается, вызывая кровотечение в мозг, в результате чего погибает более 50 процентов пострадавших людей, — приводятся в пресс-релизе Университета Южной Австралии слова руководителя исследования, нейроанатома доктора Арджун Бурлакоти (Arjun Burlakoti). — Многие небольшие неразорвавшиеся аневризмы остаются незамеченными при использовании широко используемых методов визуализации. Их нельзя диагностировать, пока они не вырастут достаточно, чтобы вызвать симптомы или разрыв, когда уже слишком поздно".
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Специальный морфометрический анализ поперечных сечений сосудов головного мозга 145 пациентов отделения нейроинтервенции Королевского госпиталя в Аделаиде, проведенный на основе результатов компьютерной томографии, показал, что у людей с асимметричными мозговыми артериями значительно выше вероятность развития аневризмы в головном мозге и инсульта.
"Мы изучили изображения мозга людей с аневризмами и обнаружили, что непропорциональность четырех артерий, которые входят в черепную коробку, делятся на несколько сегментов и снабжают кровью мозг, повышает пиковые значения артериального давления и является признаком предрасположенности к расширению кровеносных сосудов".
Основным симптомом разрыва аневризмы является внезапная сильная головная боль, часто сопровождающаяся двоением в глазах, тошнотой и рвотой, ригидностью шеи, мышечной слабостью, спутанностью сознания, судорогами и перебоями в работе сердца. При раннем обнаружении аневризмы ее можно отслеживать и замедлить ее развитие, контролируя артериальное давление с помощью лекарств, а также изменив диету и образ жизни.
"МРТ и КТ-ангиограммы позволят определить, есть ли у людей асимметричные мозговые артерии, и если да, то они должны регулярно проходить скрининг на церебральные аневризмы", — отмечает Бурлакоти.
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