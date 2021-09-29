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Глава Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021

Глава Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандатов депутата Госдумы РФ и областной думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:16

2021-09-29T14:16

2021-09-29T14:16

выборы в государственную думу

политика

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единая россия

госдума рф

антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандатов депутата Госдумы РФ и областной думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Заявления об отказе от мандатов направлены в Центральную избирательную комиссию", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что Алиханов возглавлял региональную группу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, а также список ЕР на выборах в Калининградскую областную думу седьмого созыва."Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов. Также ЕР победила на выборах в региональный парламент с 38,95% голосов.Голосование на думских и других выборах проходило в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.

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