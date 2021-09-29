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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/alikhanov-1752314832.html
Глава Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021
Глава Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандатов депутата Госдумы РФ и областной думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:16
2021-09-29T14:16
выборы в государственную думу
политика
калининград
калининградская область
калининградская областная дума
единая россия
госдума рф
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандатов депутата Госдумы РФ и областной думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Заявления об отказе от мандатов направлены в Центральную избирательную комиссию", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что Алиханов возглавлял региональную группу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, а также список ЕР на выборах в Калининградскую областную думу седьмого созыва."Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов. Также ЕР победила на выборах в региональный парламент с 38,95% голосов.Голосование на думских и других выборах проходило в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.
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политика, калининград, калининградская область, калининградская областная дума, единая россия, госдума рф, антон алиханов, россия
14:16 29.09.2021
 
Глава Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Калининградской области Алиханов отказался от мандатов депутата Госдумы и облдумы

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандатов депутата Госдумы РФ и областной думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Заявления об отказе от мандатов направлены в Центральную избирательную комиссию", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Алиханов возглавлял региональную группу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, а также список ЕР на выборах в Калининградскую областную думу седьмого созыва.
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов. Также ЕР победила на выборах в региональный парламент с 38,95% голосов.
Голосование на думских и других выборах проходило в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКалининградКалининградская областьКалининградская областная ДумаЕдиная РоссияГосдума РФАнтон АлихановРоссия
 
 
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