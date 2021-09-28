Югра поделится опытом реализации проектов в сфере ТКО
Югра поделится опытом реализации проектов в сфере ТКО в рамках "Недели ГЧП" в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа примет участие в Восьмом инфраструктурном конгрессе "Российская неделя государственно-частного партнерства" и представит реализацию проектов в сфере обращения с отходами, сообщает правительство региона.
"Российская неделя ГЧП" проходит в Москве с 28 сентября по 1 октября.
"Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев 29 сентября примет участие в работе презентационной сессии "Новые механизмы поддержки от ППК РЭО: на что могут рассчитывать региональные концессии в сфере ТКО?". Он поделится опытом Югры в реализации проектов региона в сфере ТКО. Также в этот день заместитель губернатора Югры расскажет о мерах поддержки ППК РЭО проектам Югры, опыте региона в реализации политики по обращению с отходами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также замглавы региона Роман Генкель выступит спикером на сессии, в рамках которой ведущие эксперты и ключевые участники законотворческого процесса проанализируют происходящие законодательные изменения в сфере государственно-частного партнерства и определят ключевые тренды в нормативном развитии.
Помимо этого, генеральный директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев представит региональный проект "Инвестиционный бюджет" на питч-сессии "Цифровые решения на рынке инфраструктурных проектов: партнерство, а не конкуренция".
По итогам 2020 года Югра сохранила лидерство по уровню развития государственно-частного партнерства, округ вошёл в Топ-10 субъектов РФ по этому показателю, заняв восьмое место. Общий объем концессионных соглашений, заключенных в регионе до 2020 года, составил 47,8 миллиарда рублей. В 2020 году объем инвестиций по проектам ГЧП достиг 19,7 миллиарда рублей: это концессионные соглашения по созданию трех межмуниципальных полигонов ТКО, строительству двух школ, а также по модернизации объектов ЖКХ.