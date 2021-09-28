21:06 28.09.2021 (обновлено: 21:07 28.09.2021)
Ярославские власти намерены внести Ростовский кремль в список ЮНЕСКО
Ярославские власти намерены внести Ростовский кремль во Всемирное наследие ЮНЕСКО
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов намерен начать работу по включению Ростовского кремля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и создать вокруг объекта туристическую инфраструктуру, сообщает областное правительство.
Как отмечает ведомство, соглашение о реализации инвестиционного проекта "Ростов Великий – духовный центр России" было подписано на Петербургском экономическом форуме. Во вторник в рамках этого соглашения подписан договор о взаимодействии между государственным музеем-заповедником "Ростовский кремль", ярославской митрополией и компанией "Вояж". Документы предусматривают сотрудничество в целях возрождения духовной культуры, православных святынь Ростова Великого и государственного музея-заповедника "Ростовский кремль", а также в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
"Инициатива получила поддержку министерства культуры России и патриарха Кирилла. Выполнение намеченных планов будет способствовать увеличению туристической привлекательности Ростова и региона в целом. Важно, что благодаря проекту город станет одним из крупнейших паломнических центров страны", - сказал Миронов.
Глава региона добавил, что вопросы сохранения культурного наследия сейчас в фокусе внимания на федеральном уровне. В среду в Ярославской области откроется двухдневный парламентский форум, посвященный этой тематике.
Кроме того, правительство региона сообщает, что в рамках реализации подписанных соглашений предусмотрена совместная работа по включению Ростовского кремля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, исследование архитектурных памятников, взаимодействие с музейным, архивным и реставрационным профессиональным сообществом, участие в научно-исследовательской деятельности. Областное правительство также отмечает, что инвестпроект "Ростов Великий – духовный центр России" предусматривает создание современной туристической инфраструктуры: сети фуд-кортов, ресторанно-гостиничных комплексов, целого ряда уникальных музеев, сувенирных и гастрономических лавок.
Значимость продолжения работы по подписанному областным правительством соглашению отметил и митрополит Ростовский и Ярославский Вадим. Он отметил, что Ростовский кремль может по праву стать одним из ключевых духовных центров страны.
"Одна из задач нашего сотрудничества – вернуть городу его историческое имя Ростов Великий. Ведь Ростов – это духовный центр России, ее душа, не зря его называли домом Богородицы. Благодаря инвестиционному проекту будет отреставрировано более двух десятков памятников культуры, созданы музеи и туристическая инфраструктура. Первые результаты жители и гости Ростова Великого увидят уже в следующем году", - приводятся в сообщении регионального правительства слова гендиректора компании "Вояж" Олега Жарова по дальнейшей работе по заключенному с правительством области на Петербургском экономическом форуме соглашении.