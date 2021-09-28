09:05 28.09.2021 (обновлено: 11:25 28.09.2021)
Медведев прокомментировал попытки вмешательства IT-гигантов в выборы
Медведев допустил возможность запрета зарубежных соцсетей из-за вмешательства в выборы
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев прокомментировал попытки вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы и заявил, что у России должен быть "полный арсенал" влияния на такого рода цифровых гигантов, вплоть до запрещения деятельности.
В интервью RT он упомянул, что влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности.
"Я сказал не о том, что нужно запрещать. Я сказал о том, что должны быть нормы, позволяющие влиять... Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила — ну и прекрасно", — отметил Медведев.
Он также отметил, что даже США сейчас такие государственные, а не корпоративные нормы собираются принимать, те же процессы идут и в Европе. "Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей — и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему", — добавил Медведев.
В середине сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, они станут ответной мерой на нарушения законодательства РФ IT-компаниями. По его словам, речь идет "о жёстких поправках в законодательство об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России".
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