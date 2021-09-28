https://ria.ru/20210928/vybory-1752109069.html

Медведев прокомментировал попытки вмешательства IT-гигантов в выборы

Медведев прокомментировал попытки вмешательства IT-гигантов в выборы - РИА Новости, 28.09.2021

Медведев прокомментировал попытки вмешательства IT-гигантов в выборы

Зампредседателя Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев прокомментировал попытки вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы и... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:05

2021-09-28T09:05

2021-09-28T11:25

выборы в государственную думу

технологии

дмитрий медведев

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев прокомментировал попытки вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы и заявил, что у России должен быть "полный арсенал" влияния на такого рода цифровых гигантов, вплоть до запрещения деятельности.В интервью RT он упомянул, что влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности.Он также отметил, что даже США сейчас такие государственные, а не корпоративные нормы собираются принимать, те же процессы идут и в Европе. "Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей — и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему", — добавил Медведев.В середине сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, они станут ответной мерой на нарушения законодательства РФ IT-компаниями. По его словам, речь идет "о жёстких поправках в законодательство об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России".

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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технологии, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия