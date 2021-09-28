https://ria.ru/20210928/volgograd-1752223549.html

Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком

Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 28.09.2021

Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком

Поезд, следовавший по маршруту "Адлер-Чита", столкнулся с грузовиком Камаз на перегоне Бердия-Солодча Волгоградской области, в результате ЧП, по предварительным РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:51

2021-09-28T19:51

2021-09-28T19:51

происшествия

волгоградская область

южная транспортная прокуратура

россия

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ВОЛГОГРАД, 28 сен – РИА Новости. Поезд, следовавший по маршруту "Адлер-Чита", столкнулся с грузовиком Камаз на перегоне Бердия-Солодча Волгоградской области, в результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает во вторник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры."Сегодня, 28 сентября 2021 года, на перегоне Бердия -Солодча Волгоградской области на регулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следующего по маршруту Адлер-Чита, с автомобилем Камаз", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет, отмечается в сообщении.Южная транспортная прокуратура начала проверку ЧП.

https://ria.ru/20210530/gruzovik-1734788557.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, южная транспортная прокуратура, россия