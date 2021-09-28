https://ria.ru/20210928/volgograd-1752223549.html
Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком
Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 28.09.2021
Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком
Поезд, следовавший по маршруту "Адлер-Чита", столкнулся с грузовиком Камаз на перегоне Бердия-Солодча Волгоградской области, в результате ЧП, по предварительным РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:51
2021-09-28T19:51
2021-09-28T19:51
происшествия
волгоградская область
южная транспортная прокуратура
россия
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ВОЛГОГРАД, 28 сен – РИА Новости. Поезд, следовавший по маршруту "Адлер-Чита", столкнулся с грузовиком Камаз на перегоне Бердия-Солодча Волгоградской области, в результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает во вторник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры."Сегодня, 28 сентября 2021 года, на перегоне Бердия -Солодча Волгоградской области на регулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следующего по маршруту Адлер-Чита, с автомобилем Камаз", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет, отмечается в сообщении.Южная транспортная прокуратура начала проверку ЧП.
https://ria.ru/20210530/gruzovik-1734788557.html
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происшествия, волгоградская область, южная транспортная прокуратура, россия
Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком
Под Волгоградом поезд столкнулся с грузовиком, предварительно, пострадавших нет