Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/virus-1752167279.html
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах - РИА Новости, 28.09.2021
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах
Троянская программа BloodyStealer продается на форумах в даркнете, она используется для кражи игровых аккаунтов на игровых платформах, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:28
2021-09-28T14:28
технологии
европа
лаборатория касперского
латинская америка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95466/30/954663014_0:128:2456:1510_1920x0_80_0_0_71c4278df6717a05627a7fbb1023bbcb.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Троянская программа BloodyStealer продается на форумах в даркнете, она используется для кражи игровых аккаунтов на игровых платформах, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского"."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin", - сообщает компания. BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его цена в даркнете - менее 10 долларов за подписку на месяц и 40 долларов за бессрочную.Компания отмечает, что на теневых рынках внутриигровые товары и аккаунты особенно популярны, украденные учетные записи оказываются в даркнете в большинстве случаев не в результате утечек, а из-за действий злоумышленников. Данные для входа на популярные игровые платформы могут продаваться от 14 долларов за 1 тысячу аккаунтов при продаже оптом, при индивидуальной цена составляет до 30% от стоимости аккаунта."Троянец, о котором идет речь, способен собирать различные типы данных, например cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводятся в сообщении.Для того, чтобы уберечь свои данные от подобной вредоносной программы, эксперты советуют защищать учетные записи при помощи двухфакторной аутентификации, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адрес ресурса, где необходимо ввести логин и пароль, скачивать ПО из официальных источников и пользоваться защитными решениями.
https://ria.ru/20210226/troyan-1599126824.html
https://ria.ru/20210827/moshennichestvo-1747445857.html
европа
латинская америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95466/30/954663014_137:0:2320:1637_1920x0_80_0_0_f904b143053f3e29b657d453fd786479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, европа, лаборатория касперского, латинская америка, россия
14:28 28.09.2021
 
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах

Kaspersky сообщил о трояне BloodyStealer, крадущем учетные записи на игровых платформах

© Fotolia / Feng YuКлавиатура. Архивное фото.
Клавиатура. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Fotolia / Feng Yu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Троянская программа BloodyStealer продается на форумах в даркнете, она используется для кражи игровых аккаунтов на игровых платформах, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin", - сообщает компания. BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его цена в даркнете - менее 10 долларов за подписку на месяц и 40 долларов за бессрочную.
Логотип Google Play - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 16:21
В Google Play обнаружили троян, выманивающий у пользователей деньги
Компания отмечает, что на теневых рынках внутриигровые товары и аккаунты особенно популярны, украденные учетные записи оказываются в даркнете в большинстве случаев не в результате утечек, а из-за действий злоумышленников. Данные для входа на популярные игровые платформы могут продаваться от 14 долларов за 1 тысячу аккаунтов при продаже оптом, при индивидуальной цена составляет до 30% от стоимости аккаунта.
"Троянец, о котором идет речь, способен собирать различные типы данных, например cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводятся в сообщении.
Для того, чтобы уберечь свои данные от подобной вредоносной программы, эксперты советуют защищать учетные записи при помощи двухфакторной аутентификации, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адрес ресурса, где необходимо ввести логин и пароль, скачивать ПО из официальных источников и пользоваться защитными решениями.
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 03:12
Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
 
ТехнологииЕвропаЛаборатория КасперскогоЛатинская АмерикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
Лента новостейМолния