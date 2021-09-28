https://ria.ru/20210928/virus-1752167279.html
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах - РИА Новости, 28.09.2021
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах
Троянская программа BloodyStealer продается на форумах в даркнете, она используется для кражи игровых аккаунтов на игровых платформах, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:28
2021-09-28T14:28
2021-09-28T14:28
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Троянская программа BloodyStealer продается на форумах в даркнете, она используется для кражи игровых аккаунтов на игровых платформах, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского"."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin", - сообщает компания. BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его цена в даркнете - менее 10 долларов за подписку на месяц и 40 долларов за бессрочную.Компания отмечает, что на теневых рынках внутриигровые товары и аккаунты особенно популярны, украденные учетные записи оказываются в даркнете в большинстве случаев не в результате утечек, а из-за действий злоумышленников. Данные для входа на популярные игровые платформы могут продаваться от 14 долларов за 1 тысячу аккаунтов при продаже оптом, при индивидуальной цена составляет до 30% от стоимости аккаунта."Троянец, о котором идет речь, способен собирать различные типы данных, например cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводятся в сообщении.Для того, чтобы уберечь свои данные от подобной вредоносной программы, эксперты советуют защищать учетные записи при помощи двухфакторной аутентификации, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адрес ресурса, где необходимо ввести логин и пароль, скачивать ПО из официальных источников и пользоваться защитными решениями.
https://ria.ru/20210226/troyan-1599126824.html
https://ria.ru/20210827/moshennichestvo-1747445857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, европа, лаборатория касперского, латинская америка, россия
Kaspersky предупредил о вирусе, крадущем аккаунты на игровых платформах
Kaspersky сообщил о трояне BloodyStealer, крадущем учетные записи на игровых платформах
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Троянская программа BloodyStealer продается на форумах в даркнете, она используется для кражи игровых аккаунтов на игровых платформах, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского
".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin", - сообщает компания. BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его цена в даркнете - менее 10 долларов за подписку на месяц и 40 долларов за бессрочную.
Компания отмечает, что на теневых рынках внутриигровые товары и аккаунты особенно популярны, украденные учетные записи оказываются в даркнете в большинстве случаев не в результате утечек, а из-за действий злоумышленников. Данные для входа на популярные игровые платформы могут продаваться от 14 долларов за 1 тысячу аккаунтов при продаже оптом, при индивидуальной цена составляет до 30% от стоимости аккаунта.
"Троянец, о котором идет речь, способен собирать различные типы данных, например cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе
, Латинской Америке
и странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводятся в сообщении.
Для того, чтобы уберечь свои данные от подобной вредоносной программы, эксперты советуют защищать учетные записи при помощи двухфакторной аутентификации, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адрес ресурса, где необходимо ввести логин и пароль, скачивать ПО из официальных источников и пользоваться защитными решениями.