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Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц
Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц - РИА Новости, 29.09.2021
Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц
Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T16:55
2021-09-29T18:10
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городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды приглашают москвичей принять участие в ежегодной международной акции "EuroBirdwatch–2021". Профессиональные экологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. Народный учет птиц поможет больше узнать о путях миграции, а также о том, с какими трудностями пернатые сталкиваются во время перелетов и зимовки", - говорится в сообщении.Отмечается, что наблюдать и считать пернатых на природных территориях Москвы будут 2 и 3 октября.EuroBirdwatch – международный научный флешмоб, в которой принимают участие почти все европейские страны. Главная цель акции – одновременно силами волонтёров на всем континенте подсчитать численность птиц. Нужно учитывать всех встречающихся птиц, в том числе и перелётных.
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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
16:55 28.09.2021 (обновлено: 18:10 29.09.2021)
 

Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц

© Фото : департамент природопользования и охраны окружающей среды МосквыМухоловка в Москве
Мухоловка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды приглашают москвичей принять участие в ежегодной международной акции "EuroBirdwatch–2021". Профессиональные экологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. Народный учет птиц поможет больше узнать о путях миграции, а также о том, с какими трудностями пернатые сталкиваются во время перелетов и зимовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдать и считать пернатых на природных территориях Москвы будут 2 и 3 октября.
"В этом году московские природные территории примут участие в мероприятии уже в четвертый раз. Профессиональные орнитологи, фотографы-любители и специалисты Мосприроды поделятся своим опытом наблюдений за птицами, их повадками, а также расскажут, в каких местах Москвы можно увидеть различных птиц. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых, - индивидуально и небольшими группами. Центральными площадками акции станут Терлецкий лесопарк и природно-исторический парк "Косинский", - дополняется в сообщении.
EuroBirdwatch – международный научный флешмоб, в которой принимают участие почти все европейские страны. Главная цель акции – одновременно силами волонтёров на всем континенте подсчитать численность птиц. Нужно учитывать всех встречающихся птиц, в том числе и перелётных.
Домик для птиц на территории одного из московских парков
1 октября 2020, 12:18Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода вместе с волонтерами проведет народный учет птиц 3 и 4 октября
 
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