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Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц

Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц - РИА Новости, 29.09.2021

Мосприрода вместе с волонтерами в четвертый раз проведет народный учет птиц

Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-28T16:55

2021-09-28T16:55

2021-09-29T18:10

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды приглашают москвичей принять участие в ежегодной международной акции "EuroBirdwatch–2021". Профессиональные экологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. Народный учет птиц поможет больше узнать о путях миграции, а также о том, с какими трудностями пернатые сталкиваются во время перелетов и зимовки", - говорится в сообщении.Отмечается, что наблюдать и считать пернатых на природных территориях Москвы будут 2 и 3 октября.EuroBirdwatch – международный научный флешмоб, в которой принимают участие почти все европейские страны. Главная цель акции – одновременно силами волонтёров на всем континенте подсчитать численность птиц. Нужно учитывать всех встречающихся птиц, в том числе и перелётных.

https://ria.ru/20201001/ptitsy-1578285953.html

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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода