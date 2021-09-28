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Украина потребовала от России убраться из Крыма

На Украине потребовали от России "убраться из Крыма" - РИА Новости, 28.09.2021

На Украине потребовали от России "убраться из Крыма"

Официальный Twitter-аккаунт Украины отреагировал на российский пост о Крыме предложением покинуть полуостров. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:33

2021-09-28T19:33

2021-09-28T20:59

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республика крым

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Официальный Twitter-аккаунт Украины отреагировал на российский пост о Крыме предложением покинуть полуостров."Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда", — говорится в публикации на странице, которую создали в 2016 году сотрудники администрации президента Петра Порошенко. Ранее российская сторона разместила в официальном аккаунте запись, восхваляющую крымскую природу осенью.Это не первый случай, когда Киев публикует провокационный контент в социальных сетях в попытках задеть Москву. В январе этого года Украина ответила на сообщение о дне рождения советского конструктора Сергея Королева обвинениями в воровстве, так как ученый родился, а также провел детство и юность в стране.

https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html

украина

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в мире, украина, республика крым, россия