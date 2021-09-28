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Шапша сообщил о росте объемов торговли между Австрией и Калужской областью
Шапша сообщил о росте объемов торговли между Австрией и Калужской областью - РИА Новости, 28.09.2021
Шапша сообщил о росте объемов торговли между Австрией и Калужской областью
Объем взаимной торговли между Австрией и Калужской областью в прошлом году достиг 73 миллионов долларов и продолжает расти, отметил губернатор региона Владислав РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:57
2021-09-28T14:57
2021-09-28T14:57
калужская область
экономика
в мире
австрия
европа
калужская область
зальцбург (город)
владислав шапша
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КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости. Объем взаимной торговли между Австрией и Калужской областью в прошлом году достиг 73 миллионов долларов и продолжает расти, отметил губернатор региона Владислав Шапша в ходе 17-й конференции регионов Европы, которая проходит в Зальцбурге.По информации пресс-службы регионального правительства, Шапша в ходе конференции представил региональный опыт сотрудничества с австрийским бизнесом. Этой теме был посвящен и круглый стол "Австрия – Россия: политико-экономический диалог на региональном уровне"."Несмотря на существующие ограничения, растет наше экономическое сотрудничество. В прошлом году объем взаимной торговли составил почти 73 миллиона долларов. Сейчас мы идем с превышением показателя на 20% и рассчитываем на существенную прибавку в ближайшем будущем", - сказал губернатор.Успешными примерами инвестпроектов австрийских компаний он назвал завод по производству оконной фурнитуры "Мако", крупного поставщика автокомпонентов "Магна", производство пластиковых труб "Пайплайф", предприятие по производству бумажных салфеток и другой продукции холдинга "Палп Милл".Из перспективных проектов - крупнейший в России завод по выпуску основы для древесных плит, используемых в мебельной промышленности, который компания "Кроношпан" строит на калужской земле. До конца года в области планируется открыть завод компании "Габриэль Хеми". Он начнет выпускать концентраты красителей и добавок для производства пластмассовых изделий.Отмечается, что одно из основных требований к инвесторам - соблюдение экологических норм и стандартов, и австрийские компании поддерживают высокий уровень экологической ответственности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210922/samsung-1751341742.html
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экономика, в мире, австрия, европа, калужская область, зальцбург (город), владислав шапша, россия
Шапша сообщил о росте объемов торговли между Австрией и Калужской областью
Глава Калужской области Шапша: объем взаимной торговли между Австрией и областью растет
КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости.
Объем взаимной торговли между Австрией
и Калужской областью
в прошлом году достиг 73 миллионов долларов и продолжает расти, отметил губернатор региона Владислав Шапша
в ходе 17-й конференции регионов Европы
, которая проходит в Зальцбурге
.
По информации пресс-службы регионального правительства, Шапша в ходе конференции представил региональный опыт сотрудничества с австрийским бизнесом. Этой теме был посвящен и круглый стол "Австрия – Россия
: политико-экономический диалог на региональном уровне".
"Несмотря на существующие ограничения, растет наше экономическое сотрудничество. В прошлом году объем взаимной торговли составил почти 73 миллиона долларов. Сейчас мы идем с превышением показателя на 20% и рассчитываем на существенную прибавку в ближайшем будущем", - сказал губернатор.
Успешными примерами инвестпроектов австрийских компаний он назвал завод по производству оконной фурнитуры "Мако", крупного поставщика автокомпонентов "Магна", производство пластиковых труб "Пайплайф", предприятие по производству бумажных салфеток и другой продукции холдинга "Палп Милл".
Из перспективных проектов - крупнейший в России завод по выпуску основы для древесных плит, используемых в мебельной промышленности, который компания "Кроношпан" строит на калужской земле. До конца года в области планируется открыть завод компании "Габриэль Хеми". Он начнет выпускать концентраты красителей и добавок для производства пластмассовых изделий.
Отмечается, что одно из основных требований к инвесторам - соблюдение экологических норм и стандартов, и австрийские компании поддерживают высокий уровень экологической ответственности, говорится в сообщении.