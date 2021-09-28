https://ria.ru/20210928/torgovlya-1752173292.html

Шапша сообщил о росте объемов торговли между Австрией и Калужской областью

Шапша сообщил о росте объемов торговли между Австрией и Калужской областью - РИА Новости, 28.09.2021

Шапша сообщил о росте объемов торговли между Австрией и Калужской областью

Объем взаимной торговли между Австрией и Калужской областью в прошлом году достиг 73 миллионов долларов и продолжает расти, отметил губернатор региона Владислав РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:57

2021-09-28T14:57

2021-09-28T14:57

калужская область

экономика

в мире

австрия

европа

калужская область

зальцбург (город)

владислав шапша

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КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости. Объем взаимной торговли между Австрией и Калужской областью в прошлом году достиг 73 миллионов долларов и продолжает расти, отметил губернатор региона Владислав Шапша в ходе 17-й конференции регионов Европы, которая проходит в Зальцбурге.По информации пресс-службы регионального правительства, Шапша в ходе конференции представил региональный опыт сотрудничества с австрийским бизнесом. Этой теме был посвящен и круглый стол "Австрия – Россия: политико-экономический диалог на региональном уровне"."Несмотря на существующие ограничения, растет наше экономическое сотрудничество. В прошлом году объем взаимной торговли составил почти 73 миллиона долларов. Сейчас мы идем с превышением показателя на 20% и рассчитываем на существенную прибавку в ближайшем будущем", - сказал губернатор.Успешными примерами инвестпроектов австрийских компаний он назвал завод по производству оконной фурнитуры "Мако", крупного поставщика автокомпонентов "Магна", производство пластиковых труб "Пайплайф", предприятие по производству бумажных салфеток и другой продукции холдинга "Палп Милл".Из перспективных проектов - крупнейший в России завод по выпуску основы для древесных плит, используемых в мебельной промышленности, который компания "Кроношпан" строит на калужской земле. До конца года в области планируется открыть завод компании "Габриэль Хеми". Он начнет выпускать концентраты красителей и добавок для производства пластмассовых изделий.Отмечается, что одно из основных требований к инвесторам - соблюдение экологических норм и стандартов, и австрийские компании поддерживают высокий уровень экологической ответственности, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210922/samsung-1751341742.html

https://ria.ru/20210921/ekologiya-1751202155.html

австрия

европа

калужская область

зальцбург (город)

россия

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экономика, в мире, австрия, европа, калужская область, зальцбург (город), владислав шапша, россия