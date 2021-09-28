https://ria.ru/20210928/sukraloza-1752212442.html
Ученые обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара
Ученые обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара - РИА Новости, 28.09.2021
Ученые обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара
Американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:32
2021-09-28T18:32
2021-09-28T18:32
наука
питание
диета
сша
сахар
биология
похудение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585578542_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_8c07baddb091881323d99edd202ac595.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу к еде, что по мнению ученых, может свести на нет эффект диетических продуктов и напитков с ним, рекомендуемых при похудении. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.Производители диетических продуктов активно используют искусственные подсластители. По статистике, непитательные подсластители (NNS) используют как бескалорийный способ удовлетворить тягу к сладкому более 40 процентов взрослых американцев. Однако среди ученых и специалистов по питанию до сих пор нет единого мнения относительно влияния NNS на аппетит, метаболизм глюкозы и массу тела.Исследователи из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии провели крупнейшее на сегодняшний день исследование по изучению влияния искусственных подсластителей на активность мозга и реакцию аппетита у разных категорий населения."Есть разногласия по поводу пользы искусственных подсластителей, однако многие люди используют их для похудения, — приводятся в пресс-релиз Медицинской школы слова руководителя исследования доктора медицины Кэтлин Пейдж (Kathleen Page). — В то время как одни исследования показывают, что искусственные подсластители могут быть полезны, другие говорят о том, что они способствуют увеличению веса, развитию диабета второго типа и других нарушений обмена веществ. Мы изучили различные группы населения, чтобы выявить причины этих противоречивых результатов".Авторы набрали 74 добровольца, которых разбили на три группы. В течение трех сеансов участники из первой группы выпивали 300 миллилитров напитка, подслащенного сахарозой (натуральным сахаром); из второй — напитка с сукралозой; в третьей, контрольной группе люди пили чистую воду.В течение следующих двух часов исследователи измеряли у участников три параметра: активацию областей мозга, ответственных за аппетит и тягу к еде; уровни глюкозы, инсулина и других метаболических гормонов в крови; и количество еды, съеденной в буфете после каждого сеанса. В группы входило равное количество мужчин и женщин с нормальным, избыточным весом и ожирением.Визуальные исследования, проведенные методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), показали, что после употребления напитков, содержащих сукралозу, активность в областях мозга, ответственных за тягу к еде и аппетит, у женщин и людей, страдающих ожирением, была даже выше, чем у участников из первой группы, которые потребляли напитки с натуральным сахаром. Исследование также показало у участников из второй группы снижение уровней гормонов, посылающих сигнал о сытости, по сравнению с участниками из первой и третьей групп. В результате после каждого сеанса они съедали больше еды в буфете с закусками.Отсюда авторы исследования делают вывод о том, что искусственные подсластители, в частности, сукралоза, увеличивают тягу к еде и аппетит, вызывают дополнительное чувство голода, особенно у женщин и людей, страдающих ожирением."Наше исследование указывает на неоднозначность результатов предыдущих исследований в отношении нервных и поведенческих эффектов искусственных подсластителей, — говорит Пейдж. — Изучая различные группы населения, мы смогли показать, что женщины и люди с ожирением более чувствительны к искусственным подсластителям. Для этих групп употребление искусственно подслащенных напитков может заставить мозг чувствовать голод, что, в свою очередь, может привести к потреблению большего количества калорий".
https://ria.ru/20210921/nitrity-1751159589.html
https://ria.ru/20210920/ozhirenie-1751001185.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585578542_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9c3048fbb76971dccd4d18c79875efb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
питание, диета, сша, сахар, биология, похудение
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу к еде, что по мнению ученых, может свести на нет эффект диетических продуктов и напитков с ним, рекомендуемых при похудении. Результаты исследования опубликованы
в журнале JAMA Network Open.
Производители диетических продуктов активно используют искусственные подсластители. По статистике, непитательные подсластители (NNS) используют как бескалорийный способ удовлетворить тягу к сладкому более 40 процентов взрослых американцев. Однако среди ученых и специалистов по питанию до сих пор нет единого мнения относительно влияния NNS на аппетит, метаболизм глюкозы и массу тела.
Исследователи из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии
провели крупнейшее на сегодняшний день исследование по изучению влияния искусственных подсластителей на активность мозга и реакцию аппетита у разных категорий населения.
"Есть разногласия по поводу пользы искусственных подсластителей, однако многие люди используют их для похудения, — приводятся в пресс-релиз Медицинской школы слова руководителя исследования доктора медицины Кэтлин Пейдж (Kathleen Page). — В то время как одни исследования показывают, что искусственные подсластители могут быть полезны, другие говорят о том, что они способствуют увеличению веса, развитию диабета второго типа и других нарушений обмена веществ. Мы изучили различные группы населения, чтобы выявить причины этих противоречивых результатов".
Авторы набрали 74 добровольца, которых разбили на три группы. В течение трех сеансов участники из первой группы выпивали 300 миллилитров напитка, подслащенного сахарозой (натуральным сахаром); из второй — напитка с сукралозой; в третьей, контрольной группе люди пили чистую воду.
В течение следующих двух часов исследователи измеряли у участников три параметра: активацию областей мозга, ответственных за аппетит и тягу к еде; уровни глюкозы, инсулина и других метаболических гормонов в крови; и количество еды, съеденной в буфете после каждого сеанса. В группы входило равное количество мужчин и женщин с нормальным, избыточным весом и ожирением.
Визуальные исследования, проведенные методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), показали, что после употребления напитков, содержащих сукралозу, активность в областях мозга, ответственных за тягу к еде и аппетит, у женщин и людей, страдающих ожирением, была даже выше, чем у участников из первой группы, которые потребляли напитки с натуральным сахаром. Исследование также показало у участников из второй группы снижение уровней гормонов, посылающих сигнал о сытости, по сравнению с участниками из первой и третьей групп. В результате после каждого сеанса они съедали больше еды в буфете с закусками.
Отсюда авторы исследования делают вывод о том, что искусственные подсластители, в частности, сукралоза, увеличивают тягу к еде и аппетит, вызывают дополнительное чувство голода, особенно у женщин и людей, страдающих ожирением.
"Наше исследование указывает на неоднозначность результатов предыдущих исследований в отношении нервных и поведенческих эффектов искусственных подсластителей, — говорит Пейдж. — Изучая различные группы населения, мы смогли показать, что женщины и люди с ожирением более чувствительны к искусственным подсластителям. Для этих групп употребление искусственно подслащенных напитков может заставить мозг чувствовать голод, что, в свою очередь, может привести к потреблению большего количества калорий".