https://ria.ru/20210928/sukraloza-1752212442.html

Ученые обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара

Ученые обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара - РИА Новости, 28.09.2021

Ученые обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара

Американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:32

2021-09-28T18:32

2021-09-28T18:32

наука

питание

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похудение

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу к еде, что по мнению ученых, может свести на нет эффект диетических продуктов и напитков с ним, рекомендуемых при похудении. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.Производители диетических продуктов активно используют искусственные подсластители. По статистике, непитательные подсластители (NNS) используют как бескалорийный способ удовлетворить тягу к сладкому более 40 процентов взрослых американцев. Однако среди ученых и специалистов по питанию до сих пор нет единого мнения относительно влияния NNS на аппетит, метаболизм глюкозы и массу тела.Исследователи из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии провели крупнейшее на сегодняшний день исследование по изучению влияния искусственных подсластителей на активность мозга и реакцию аппетита у разных категорий населения."Есть разногласия по поводу пользы искусственных подсластителей, однако многие люди используют их для похудения, — приводятся в пресс-релиз Медицинской школы слова руководителя исследования доктора медицины Кэтлин Пейдж (Kathleen Page). — В то время как одни исследования показывают, что искусственные подсластители могут быть полезны, другие говорят о том, что они способствуют увеличению веса, развитию диабета второго типа и других нарушений обмена веществ. Мы изучили различные группы населения, чтобы выявить причины этих противоречивых результатов".Авторы набрали 74 добровольца, которых разбили на три группы. В течение трех сеансов участники из первой группы выпивали 300 миллилитров напитка, подслащенного сахарозой (натуральным сахаром); из второй — напитка с сукралозой; в третьей, контрольной группе люди пили чистую воду.В течение следующих двух часов исследователи измеряли у участников три параметра: активацию областей мозга, ответственных за аппетит и тягу к еде; уровни глюкозы, инсулина и других метаболических гормонов в крови; и количество еды, съеденной в буфете после каждого сеанса. В группы входило равное количество мужчин и женщин с нормальным, избыточным весом и ожирением.Визуальные исследования, проведенные методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), показали, что после употребления напитков, содержащих сукралозу, активность в областях мозга, ответственных за тягу к еде и аппетит, у женщин и людей, страдающих ожирением, была даже выше, чем у участников из первой группы, которые потребляли напитки с натуральным сахаром. Исследование также показало у участников из второй группы снижение уровней гормонов, посылающих сигнал о сытости, по сравнению с участниками из первой и третьей групп. В результате после каждого сеанса они съедали больше еды в буфете с закусками.Отсюда авторы исследования делают вывод о том, что искусственные подсластители, в частности, сукралоза, увеличивают тягу к еде и аппетит, вызывают дополнительное чувство голода, особенно у женщин и людей, страдающих ожирением."Наше исследование указывает на неоднозначность результатов предыдущих исследований в отношении нервных и поведенческих эффектов искусственных подсластителей, — говорит Пейдж. — Изучая различные группы населения, мы смогли показать, что женщины и люди с ожирением более чувствительны к искусственным подсластителям. Для этих групп употребление искусственно подслащенных напитков может заставить мозг чувствовать голод, что, в свою очередь, может привести к потреблению большего количества калорий".

https://ria.ru/20210921/nitrity-1751159589.html

https://ria.ru/20210920/ozhirenie-1751001185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, диета, сша, сахар, биология, похудение