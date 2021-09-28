Двоих жителей Приморья будут судить за убийства, совершенные в 2005 году
Двоих жителей Приморья будут судить за убийство шести человек, совершенное 16 лет назад
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Два жителя Приморского края, обвиняемые в совершенном 16 лет назад убийстве шести человек, в том числе двоих детей, предстанут перед судом, сообщает краевая прокуратура.
"Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются... п. "а, в, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление)... После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Летом 2005 года в Артёме в доме по улице Лескова были обнаружены шесть тел с признаками насильственной смерти, в том числе детей 10 и 12 лет. Было возбуждено уголовное дело по п "а" ч. 2 с. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).
О задержании двух подозреваемых полиция сообщила в феврале 2021 года. По версии следствия, 21-летняя жительница Владивостока приревновала своего сожителя к одной из погибших. Фигуранты, находясь в гостях у своих знакомых в состоянии алкогольного опьянения, совершили убийство знакомой после ссоры. Чтобы скрыть преступление, один из подозреваемых при помощи найденных в доме ножа и топора убил свидетелей, в том числе двоих детей.
Отмечается, что обвиняемые длительное время скрывали свою причастность к преступлению, обеспечив ложное алиби, поэтому находились вне подозрения.
"Данное особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности более 15 лет назад, удалось раскрыть благодаря скоординированной работе правоохранительных органов края", - уточнили в надзорном ведомстве.