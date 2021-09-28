https://ria.ru/20210928/reyting-1752157578.html

Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров"

Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 28.09.2021

Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров"

Российский бизнес второй год подряд высоко оценил работу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Эксперты рейтинга "Топ-1000... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:40

2021-09-28T13:40

2021-09-28T13:40

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752157871_1:0:760:427_1920x0_80_0_0_219cbf567f3603d1f6ac4fee9be8e6c4.png

МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба ФЦК. Российский бизнес второй год подряд высоко оценил работу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Эксперты рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в числе которых ведущие промышленники и предприниматели, вновь отдали первое место в отрасли "Профессиональные услуги" генеральному директору ФЦК Николаю Соломону.Список победителей рейтинга опубликован 27 сентября в газете "Коммерсантъ". В 2020 году руководитель ФЦК также занял 1 место в отраслевой номинации."Это победа нашей команды, которая помогает бизнесу повышать эффективность, создавать на предприятиях производственные системы, формировать культуру непрерывных улучшений. В копилке ФЦК – более 900 успешных бизнес-кейсов в 63 регионах России. Спрос на наши услуги колоссальный – в 2 раза превышает предложение. Это говорит о том, что услуги Федерального центра компетенций – эффективный и востребованный бизнесом инструмент развития экономики", – прокомментировал результаты рейтинга генеральный директор ФЦК Николай Соломон."Ассоциация Менеджеров" и Издательский дом "Коммерсантъ" проводят рейтинг с 2001 года. Его экспертами выступают члены "Академии премии "Топ-1000": все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров. Их задача – верифицировать списки бизнес-лидеров. Экспертам предлагается подтвердить кандидатуры из списка бизнес-лидеров, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур. Цель проекта – выявлять наиболее эффективных управленцев.Эксперты ФЦК оказывают адресную поддержку российским предприятиям, вступившим в национальный проект "Производительность труда". На адресную поддержку 532 предприятий Правительство РФ с начала нацпроекта "Производительность труда" направило 3 млрд рублей. В 2020 году прирост добавленной стоимости этих предприятий в 17 раз превысил объем инвестиций государства на реализацию проектов – 53 млрд рублей. Объем дополнительных налоговых отчислений и страховых взносов в 2020 году увеличился на 5 млрд рублей.Национальный проект утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и ФЦК.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы