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Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров"
Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 28.09.2021
Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров"
Российский бизнес второй год подряд высоко оценил работу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Эксперты рейтинга "Топ-1000... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:40
2021-09-28T13:40
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба ФЦК. Российский бизнес второй год подряд высоко оценил работу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Эксперты рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в числе которых ведущие промышленники и предприниматели, вновь отдали первое место в отрасли "Профессиональные услуги" генеральному директору ФЦК Николаю Соломону.Список победителей рейтинга опубликован 27 сентября в газете "Коммерсантъ". В 2020 году руководитель ФЦК также занял 1 место в отраслевой номинации."Это победа нашей команды, которая помогает бизнесу повышать эффективность, создавать на предприятиях производственные системы, формировать культуру непрерывных улучшений. В копилке ФЦК – более 900 успешных бизнес-кейсов в 63 регионах России. Спрос на наши услуги колоссальный – в 2 раза превышает предложение. Это говорит о том, что услуги Федерального центра компетенций – эффективный и востребованный бизнесом инструмент развития экономики", – прокомментировал результаты рейтинга генеральный директор ФЦК Николай Соломон."Ассоциация Менеджеров" и Издательский дом "Коммерсантъ" проводят рейтинг с 2001 года. Его экспертами выступают члены "Академии премии "Топ-1000": все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров. Их задача – верифицировать списки бизнес-лидеров. Экспертам предлагается подтвердить кандидатуры из списка бизнес-лидеров, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур. Цель проекта – выявлять наиболее эффективных управленцев.Эксперты ФЦК оказывают адресную поддержку российским предприятиям, вступившим в национальный проект "Производительность труда". На адресную поддержку 532 предприятий Правительство РФ с начала нацпроекта "Производительность труда" направило 3 млрд рублей. В 2020 году прирост добавленной стоимости этих предприятий в 17 раз превысил объем инвестиций государства на реализацию проектов – 53 млрд рублей. Объем дополнительных налоговых отчислений и страховых взносов в 2020 году увеличился на 5 млрд рублей.Национальный проект утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и ФЦК.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
13:40 28.09.2021
 

Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров"

© пресс-служба ФЦК Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров"
Глава ФЦК вновь занял I место в рейтинге Топ-1000 российских менеджеров
© пресс-служба ФЦК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба ФЦК. Российский бизнес второй год подряд высоко оценил работу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Эксперты рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в числе которых ведущие промышленники и предприниматели, вновь отдали первое место в отрасли "Профессиональные услуги" генеральному директору ФЦК Николаю Соломону.
Список победителей рейтинга опубликован 27 сентября в газете "Коммерсантъ". В 2020 году руководитель ФЦК также занял 1 место в отраслевой номинации.
"Это победа нашей команды, которая помогает бизнесу повышать эффективность, создавать на предприятиях производственные системы, формировать культуру непрерывных улучшений. В копилке ФЦК – более 900 успешных бизнес-кейсов в 63 регионах России. Спрос на наши услуги колоссальный – в 2 раза превышает предложение. Это говорит о том, что услуги Федерального центра компетенций – эффективный и востребованный бизнесом инструмент развития экономики", – прокомментировал результаты рейтинга генеральный директор ФЦК Николай Соломон.
"Ассоциация Менеджеров" и Издательский дом "Коммерсантъ" проводят рейтинг с 2001 года. Его экспертами выступают члены "Академии премии "Топ-1000": все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров. Их задача – верифицировать списки бизнес-лидеров. Экспертам предлагается подтвердить кандидатуры из списка бизнес-лидеров, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур. Цель проекта – выявлять наиболее эффективных управленцев.
Эксперты ФЦК оказывают адресную поддержку российским предприятиям, вступившим в национальный проект "Производительность труда". На адресную поддержку 532 предприятий Правительство РФ с начала нацпроекта "Производительность труда" направило 3 млрд рублей. В 2020 году прирост добавленной стоимости этих предприятий в 17 раз превысил объем инвестиций государства на реализацию проектов – 53 млрд рублей. Объем дополнительных налоговых отчислений и страховых взносов в 2020 году увеличился на 5 млрд рублей.
Национальный проект утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и ФЦК.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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