В Армении возбудили дело после ранения военного на границе с Азербайджаном
СК Армении возбудил уголовное дело после ранения военного на границе с Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения военнослужащего на границе с Азербайджаном, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в армянском минобороны заявили, что во вторник в результате огня, открытого подразделениями азербайджанских ВС по боевым позициям у села Кут Гегаркуникской области, огнестрельное ранение предплечья получил рядовой Гарник Абрамян. В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе и ранении армянского военнослужащего.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство лица в связи с выполнением им служебной деятельности, совершенное группой лиц или организованной группой по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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