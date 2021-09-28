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В Армении возбудили дело после ранения военного на границе с Азербайджаном
В Армении возбудили дело после ранения военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 28.09.2021
В Армении возбудили дело после ранения военного на границе с Азербайджаном
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения военнослужащего на границе с Азербайджаном, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:14
2021-09-28T19:14
в мире
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения военнослужащего на границе с Азербайджаном, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.Ранее в армянском минобороны заявили, что во вторник в результате огня, открытого подразделениями азербайджанских ВС по боевым позициям у села Кут Гегаркуникской области, огнестрельное ранение предплечья получил рядовой Гарник Абрамян. В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе и ранении армянского военнослужащего."По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство лица в связи с выполнением им служебной деятельности, совершенное группой лиц или организованной группой по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751930567.html
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в мире, армения, азербайджан
19:14 28.09.2021
 
В Армении возбудили дело после ранения военного на границе с Азербайджаном

СК Армении возбудил уголовное дело после ранения военного на границе с Азербайджаном

© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения военнослужащего на границе с Азербайджаном, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в армянском минобороны заявили, что во вторник в результате огня, открытого подразделениями азербайджанских ВС по боевым позициям у села Кут Гегаркуникской области, огнестрельное ранение предплечья получил рядовой Гарник Абрамян. В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе и ранении армянского военнослужащего.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство лица в связи с выполнением им служебной деятельности, совершенное группой лиц или организованной группой по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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