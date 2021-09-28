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Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году
Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году - РИА Новости, 28.09.2021
Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев надеется, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:55
2021-09-28T17:55
союзное государство
белоруссия
содружество
михаил мишустин
россия
роман головченко
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев надеется, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят союзные программы до конца этого года.По словам госсекретаря, союзные программы позволят объединить потенциалы двух стран в пользу большей конкурентоспособности на внешних рынках, объединения потенциалов научно-исследовательских учреждений, а также "в пользу более глубокого, предметного межрегионального взаимодействия на фундаменте договоренностей национальных лидеров - президента России и президента Беларуси".При этом Мезенцев выразил мнение, что, возможно, пришло время для стран-участниц СНГ более глубоко изучить наработки Минска и Москвы под эгидой Союзного государства. "С тем, чтобы мы, нисколько не противопоставляя эту практику друг другу, а изучая, становились богаче, брали друг у друга все самое ценное и то, что необходимо для нас сегодня", - добавил он.Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.
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белоруссия, содружество , михаил мишустин, россия, роман головченко
17:55 28.09.2021
 

Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году

© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев надеется, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят союзные программы до конца этого года.
"Мы ожидаем в этом году заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Мы ожидаем, что президенты наших стран Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко утвердят союзные программы, которые определят единую промышленную, таможенную, налоговую, сельскохозяйственную и научно-исследовательскую политику. Определят единую политику по десяткам других направлений", - сказал Мезенцев во вторник в Минске в ходе международной конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы".
По словам госсекретаря, союзные программы позволят объединить потенциалы двух стран в пользу большей конкурентоспособности на внешних рынках, объединения потенциалов научно-исследовательских учреждений, а также "в пользу более глубокого, предметного межрегионального взаимодействия на фундаменте договоренностей национальных лидеров - президента России и президента Беларуси".
При этом Мезенцев выразил мнение, что, возможно, пришло время для стран-участниц СНГ более глубоко изучить наработки Минска и Москвы под эгидой Союзного государства. "С тем, чтобы мы, нисколько не противопоставляя эту практику друг другу, а изучая, становились богаче, брали друг у друга все самое ценное и то, что необходимо для нас сегодня", - добавил он.
Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.
Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Минске встречу с госсекретарем белорусско-российского Союзного государства Дмитрием Мезенцевым - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 13:55Союзное государство
Макей и Мезенцев обсудили график заседаний органов Союзного государства
 
Союзное государствоБелоруссияСодружествоМихаил МишустинРоссияРоман Головченко
 
 
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