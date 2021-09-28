https://ria.ru/20210928/programmy-1752205604.html

Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году

Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году - РИА Новости, 28.09.2021

Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев надеется, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:55

2021-09-28T17:55

2021-09-28T17:55

союзное государство

белоруссия

содружество

михаил мишустин

россия

роман головченко

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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев надеется, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят союзные программы до конца этого года.По словам госсекретаря, союзные программы позволят объединить потенциалы двух стран в пользу большей конкурентоспособности на внешних рынках, объединения потенциалов научно-исследовательских учреждений, а также "в пользу более глубокого, предметного межрегионального взаимодействия на фундаменте договоренностей национальных лидеров - президента России и президента Беларуси".При этом Мезенцев выразил мнение, что, возможно, пришло время для стран-участниц СНГ более глубоко изучить наработки Минска и Москвы под эгидой Союзного государства. "С тем, чтобы мы, нисколько не противопоставляя эту практику друг другу, а изучая, становились богаче, брали друг у друга все самое ценное и то, что необходимо для нас сегодня", - добавил он.Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.

https://ria.ru/20210820/makey-1746538038.html

белоруссия

россия

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белоруссия, содружество , михаил мишустин, россия, роман головченко