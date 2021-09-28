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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210928/proekt-1752159337.html
Проекту "Активное долголетие" в Подмосковье в октябре исполняется два года
Проекту "Активное долголетие" в Подмосковье в октябре исполняется два года - РИА Новости, 28.09.2021
Проекту "Активное долголетие" в Подмосковье в октябре исполняется два года
Губернаторский проект "Активное долголетие" охватил 80 тысяч человек за два года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:44
2021-09-28T13:49
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Губернаторский проект "Активное долголетие" охватил 80 тысяч человек за два года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Как отметила зампред, на сегодняшний день в клубах доступны 19 направлений для занятий: скандинавская ходьба и различные виды спорта, творческие кружки, искусство фотографии.
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общество, московская область (подмосковье)
13:44 28.09.2021 (обновлено: 13:49 28.09.2021)
 

Проекту "Активное долголетие" в Подмосковье в октябре исполняется два года

© Фото : пресс-служба Комитета по туризму Московской области Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье
Члены клуба Активное долголетие могут посетить экскурсии в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : пресс-служба Комитета по туризму Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Губернаторский проект "Активное долголетие" охватил 80 тысяч человек за два года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В октябре губернаторскому проекту "Активное долголетие" исполняется два года. За время реализации проекта в Подмосковье открылось 63 клуба в 59 городских округах, проект охватил порядка 80 тысяч человек", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
Как отметила зампред, на сегодняшний день в клубах доступны 19 направлений для занятий: скандинавская ходьба и различные виды спорта, творческие кружки, искусство фотографии.
"Проект пользуется большим спросом у представителей старшего поколения. Там участники находят единомышленников, интересно проводят время, учатся чему-то новому. Все занятия в рамках клуба проводятся бесплатно. Записаться могут все желающие пенсионеры несколькими способами: через бесплатное приложение "Соцсуслуги", в центре социального обслуживания по месту жительства или на сайте проекта", – отметила Каклюгина.
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