https://ria.ru/20210928/proekt-1752159337.html

Проекту "Активное долголетие" в Подмосковье в октябре исполняется два года

Проекту "Активное долголетие" в Подмосковье в октябре исполняется два года - РИА Новости, 28.09.2021

Проекту "Активное долголетие" в Подмосковье в октябре исполняется два года

Губернаторский проект "Активное долголетие" охватил 80 тысяч человек за два года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:44

2021-09-28T13:44

2021-09-28T13:49

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Губернаторский проект "Активное долголетие" охватил 80 тысяч человек за два года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Как отметила зампред, на сегодняшний день в клубах доступны 19 направлений для занятий: скандинавская ходьба и различные виды спорта, творческие кружки, искусство фотографии.

https://ria.ru/20210927/aktsiya-1752051911.html

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общество, московская область (подмосковье)