https://ria.ru/20210928/pogoda-1752105911.html

Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник

Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник - РИА Новости, 28.09.2021

Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник

Высокое давление, утром дожди и до плюс 11 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:13

2021-09-28T08:13

2021-09-28T08:13

общество

москва

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Высокое давление, утром дожди и до плюс 11 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и существенно превысит норму, составив 760 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210927/zima-1752027349.html

москва

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2021

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общество, москва, центр "фобос", михаил леус