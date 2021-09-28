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Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник
Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник - РИА Новости, 28.09.2021
Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник
Высокое давление, утром дожди и до плюс 11 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:13
2021-09-28T08:13
общество
москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Высокое давление, утром дожди и до плюс 11 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и существенно превысит норму, составив 760 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, центр "фобос", михаил леус
08:13 28.09.2021
 
Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник

Высокое давление, до 11 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина на велосипеде в парке "Коломенское" в Москве
Мужчина на велосипеде в парке Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Высокое давление, утром дожди и до плюс 11 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице начнет постепенно оказывать влияние антициклон с севера. Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве - плюс 9-11, по области - плюс 7-12", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и существенно превысит норму, составив 760 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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