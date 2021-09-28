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Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью
Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью - РИА Новости, 28.09.2021
Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:26
2021-09-28T12:26
происшествия
пермский край
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте. Следователи начали проверку"Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Анащенко Д.С. представить доклад о ходе проверки по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели людей", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Следователи на месте обрушения моста в Перми
СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи. По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека. Проводится проверка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
происшествия, пермский край, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), видео
Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает пресс-служба СК РФ.
2021-09-28T12:26
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12:26 28.09.2021
 
Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью

© Фото : Следственное управление СК РФ по Пермскому краюМесто обрушения пешеходного перехода на автодороге Пермь-Екатеринбург
Место обрушения пешеходного перехода на автодороге Пермь-Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Следственное управление СК РФ по Пермскому краю
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 ПермьЕкатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте. Следователи начали проверку
"Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Анащенко Д.С. представить доклад о ходе проверки по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели людей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
 
ПроисшествияПермский крайПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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