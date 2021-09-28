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Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью
Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью - РИА Новости, 28.09.2021
Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:26
2021-09-28T12:26
2021-09-28T12:26
происшествия
пермский край
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте. Следователи начали проверку"Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Анащенко Д.С. представить доклад о ходе проверки по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели людей", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Следователи на месте обрушения моста в Перми
СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи.
По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека.
Проводится проверка
2021-09-28T12:26
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происшествия, пермский край, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), видео
Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью
Главе СК Бастрыкину доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью