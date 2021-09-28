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Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью

Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью - РИА Новости, 28.09.2021

Главе СК доложат о проверке из-за обрушения пешеходного перехода под Пермью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:26

2021-09-28T12:26

2021-09-28T12:26

происшествия

пермский край

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте. Следователи начали проверку"Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Анащенко Д.С. представить доклад о ходе проверки по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели людей", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

пермский край

пермь

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Следователи на месте обрушения моста в Перми СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи. По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека. Проводится проверка 2021-09-28T12:26 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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