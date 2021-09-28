https://ria.ru/20210928/nagrady-1752149722.html
Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в Перми
Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в Перми - РИА Новости, 28.09.2021
Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в Перми
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:59
2021-09-28T12:59
2021-09-28T13:13
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
общество
пермский край
пермь
владимир колокольцев
пермский государственный университет
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову – медаль "За отличие в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.Колокольцев также поблагодарил их за добросовестную службу, а затем вручил им погоны. Отмечается, что Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику Владимиру Макарову – "капитан полиции".Обращаясь к награжденным, министр подчеркнул, что защитник правопорядка должен быть готов в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду."От выстрелов преступника, проникшего в Пермский государственный университет, погибли шесть человек. Свыше сорока получили ранения и травмы. Руководство и личный состав министерства внутренних дел глубоко соболезнуют родным и близким погибших, а пострадавшим желают скорейшего выздоровления. Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми", - приводит слова министра сайт "МВД Медиа".Отмечается, что младший лейтенант Константин Калинин первым прибыл на место происшествия и, оказавшись лицом к лицу с вооруженным преступником, сохранил самообладание и обезвредил его. Добавляется, что в это же время старший лейтенант полиции Владимир Макаров оперативно организовал эвакуацию студентов и преподавателей в безопасное место, не допустил паники.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, общество, пермский край, пермь, владимир колокольцев, пермский государственный университет, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:59 28.09.2021 (обновлено: 13:13 28.09.2021)
Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в Перми
Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в Пермском вузе
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев
вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе, сообщается на сайте "МВД Медиа
".
"Министр внутренних дел Российской Федерации
генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми
младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову – медаль "За отличие в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.
Колокольцев также поблагодарил их за добросовестную службу, а затем вручил им погоны. Отмечается, что Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику Владимиру Макарову – "капитан полиции".
Обращаясь к награжденным, министр подчеркнул, что защитник правопорядка должен быть готов в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду.
"В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу, умение принять единственно верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского – это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей", - отметил Колокольцев.
"От выстрелов преступника, проникшего в Пермский государственный университет, погибли шесть человек. Свыше сорока получили ранения и травмы. Руководство и личный состав министерства внутренних дел глубоко соболезнуют родным и близким погибших, а пострадавшим желают скорейшего выздоровления. Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми", - приводит слова министра сайт "МВД Медиа".
Отмечается, что младший лейтенант Константин Калинин первым прибыл на место происшествия и, оказавшись лицом к лицу с вооруженным преступником, сохранил самообладание и обезвредил его. Добавляется, что в это же время старший лейтенант полиции Владимир Макаров оперативно организовал эвакуацию студентов и преподавателей в безопасное место, не допустил паники.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Траур по погибшим при стрельбе в Перми
1 из 8
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
2 из 8
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
3 из 8
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
4 из 8
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
5 из 8
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
6 из 8
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
7 из 8
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
8 из 8
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.
1 из 8
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
2 из 8
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
3 из 8
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
4 из 8
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
5 из 8
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
6 из 8
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
7 из 8
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
8 из 8
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.