https://ria.ru/20210928/makhachkala-1752212641.html

В Махачкале проверят обстоятельства пожара на АЗС

В Махачкале проверят обстоятельства пожара на АЗС - РИА Новости, 28.09.2021

В Махачкале проверят обстоятельства пожара на АЗС

Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства пожара на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:33

2021-09-28T18:33

2021-09-28T18:59

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства пожара на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает надзорное ведомство.Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило о том, что пожар произошёл на АЗС в Махачкале, пострадали три человека. Было установлено, что произошло факельное горение от арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение."Прокуратурой республики организована проверка по факту взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале... В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении промышленной и пожарной безопасности на объекте", – говорится в сообщении.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210616/pozhar-1737166009.html

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происшествия, махачкала, россия