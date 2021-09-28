https://ria.ru/20210928/makhachkala-1752212641.html
В Махачкале проверят обстоятельства пожара на АЗС
В Махачкале проверят обстоятельства пожара на АЗС - РИА Новости, 28.09.2021
В Махачкале проверят обстоятельства пожара на АЗС
Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства пожара на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:33
2021-09-28T18:33
2021-09-28T18:59
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства пожара на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает надзорное ведомство.Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило о том, что пожар произошёл на АЗС в Махачкале, пострадали три человека. Было установлено, что произошло факельное горение от арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение."Прокуратурой республики организована проверка по факту взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале... В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении промышленной и пожарной безопасности на объекте", – говорится в сообщении.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, махачкала, россия
18:33 28.09.2021 (обновлено: 18:59 28.09.2021)
В Махачкале проверят обстоятельства пожара на АЗС
Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства пожара на АЗС в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости.
Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства пожара на автозаправочной станции в Махачкале
, сообщает надзорное ведомство
.
Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило о том, что пожар произошёл на АЗС в Махачкале, пострадали три человека. Было установлено, что произошло факельное горение от арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение.
"Прокуратурой республики организована проверка по факту взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале... В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении промышленной и пожарной безопасности на объекте", – говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.