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В Липецкой области увеличилась площадь лесов
В Липецкой области увеличилась площадь лесов - РИА Новости, 28.09.2021
В Липецкой области увеличилась площадь лесов
Площадь лесов Липецкой области увеличилась на 1,5% и достигла 8,7% от всей площади региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:45
2021-09-28T15:45
2021-09-28T15:45
липецкая область
алтайский край
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Площадь лесов Липецкой области увеличилась на 1,5% и достигла 8,7% от всей площади региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, больше лесов стало в 14 российских регионах. По данным Рослесинфорг, кроме Липецкой области, лесистость возросла в Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Республике Чувашия, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской и Курганской областях.Артамонов отметил, что в Липецкой области увеличение лесных земель произошло за счет своевременного восстановления горельников 2010 года.
https://ria.ru/20210921/professii-1751157018.html
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алтайский край, липецкая область, игорь артамонов