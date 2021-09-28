https://ria.ru/20210928/lesa-1752182017.html

В Липецкой области увеличилась площадь лесов

В Липецкой области увеличилась площадь лесов - РИА Новости, 28.09.2021

В Липецкой области увеличилась площадь лесов

Площадь лесов Липецкой области увеличилась на 1,5% и достигла 8,7% от всей площади региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:45

2021-09-28T15:45

2021-09-28T15:45

липецкая область

алтайский край

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Площадь лесов Липецкой области увеличилась на 1,5% и достигла 8,7% от всей площади региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, больше лесов стало в 14 российских регионах. По данным Рослесинфорг, кроме Липецкой области, лесистость возросла в Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Республике Чувашия, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской и Курганской областях.Артамонов отметил, что в Липецкой области увеличение лесных земель произошло за счет своевременного восстановления горельников 2010 года.

https://ria.ru/20210921/professii-1751157018.html

алтайский край

липецкая область

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алтайский край, липецкая область, игорь артамонов