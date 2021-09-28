Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210928/lesa-1752182017.html
В Липецкой области увеличилась площадь лесов
В Липецкой области увеличилась площадь лесов - РИА Новости, 28.09.2021
В Липецкой области увеличилась площадь лесов
Площадь лесов Липецкой области увеличилась на 1,5% и достигла 8,7% от всей площади региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:45
2021-09-28T15:45
липецкая область
алтайский край
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/00/1509500034_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_a7adc3aed7c9448b80715a93f6bc648f.jpg
ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Площадь лесов Липецкой области увеличилась на 1,5% и достигла 8,7% от всей площади региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, больше лесов стало в 14 российских регионах. По данным Рослесинфорг, кроме Липецкой области, лесистость возросла в Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Республике Чувашия, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской и Курганской областях.Артамонов отметил, что в Липецкой области увеличение лесных земель произошло за счет своевременного восстановления горельников 2010 года.
https://ria.ru/20210921/professii-1751157018.html
алтайский край
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/00/1509500034_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_2a7692aad6868bd9bc6f4b3ce0acc077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, липецкая область, игорь артамонов
15:45 28.09.2021
 

В Липецкой области увеличилась площадь лесов

© Depositphotos / Ale-ksЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Depositphotos / Ale-ks
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Площадь лесов Липецкой области увеличилась на 1,5% и достигла 8,7% от всей площади региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, больше лесов стало в 14 российских регионах. По данным Рослесинфорг, кроме Липецкой области, лесистость возросла в Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Республике Чувашия, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской и Курганской областях.
Артамонов отметил, что в Липецкой области увеличение лесных земель произошло за счет своевременного восстановления горельников 2010 года.
"Лес – это живой организм и ему необходима забота. Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия, увеличение лесистости – важная экологическая задача, которая в регионе успешно решается. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области", - сказал Артамонов.
Подготовка предпринимателей - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 16:01Липецкая область
В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии
 
Липецкая областьАлтайский крайЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния