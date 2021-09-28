https://ria.ru/20210928/kosovo-1752107520.html

Косовская полиция задержала десять албанцев за нападение на сербов

Косовская полиция задержала десять албанцев за нападение на сербов - РИА Новости, 28.09.2021

Косовская полиция задержала десять албанцев за нападение на сербов

Полиция самопровозглашенного Косово задержала десять албанцев за нападение на сербов в административном здании в южной части Косовска-Митровицы. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:48

2021-09-28T08:48

2021-09-28T11:19

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РАШКА (Сербия), 28 сен — РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово задержала десять албанцев за нападение на сербов в административном здании в южной части Косовска-Митровицы.Город разделен на условную южную албанскую и северную сербскую части. Инцидент произошел накануне в канцелярии так называемого министерства сельского хозяйства Косово, где местные сербы оформляют документы на земельные участки. Там на них напала группа албанцев: они оскорбляли сербов, били их и бросали в них бутылки и в результате вытолкали из здания. Серьезных ранений при этом никто не получил.Прокуратура возбудила уголовное дело. Восемь задержанных отправили под стражу, еще двое — несовершеннолетние, но они также понесут ответственность.Напряженность на севере Косово возросла после того, как полиция самопровозглашенной республики объявила, что въезжающие в край машины с сербскими регистрационными знаками должны устанавливать временные косовские номера. Местные сербы провели акцию протеста у КПП "Ярине" на административной границе между Сербией и Косово, а косовские власти перебросили туда, на КПП "Брняк" и в две другие точки более 300 бойцов спецназа и снайперов. По протестующим выпустили несколько шашек со слезоточивым газом, но они отказались расходиться.НАТО и Евросоюз призвали к деэскалации, на что президент Сербии Александр Вучич ответил, что Белград привержен сохранению мира, но не допустит унижения своих граждан.Ранее Вучич сообщил, что в нынешнем кризисе сербские силы не входили на территорию Косово, соблюдая международные соглашения, по его словам, Белград выступает за мир и будет реагировать в случае нападения на сербское население в крае и если не отреагирует НАТО.Патрули миссии KFOR под эгидой НАТО в понедельник прибыли на КПП "Ярине" на административной линии между севером Косово и Метохии и центральной Сербией, по сообщению миссии, для "поддержания безопасности и свободы передвижения".Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович и начальник Генштаба Милан Мойсилович вместе с российским послом Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко осмотрели в воскресенье подразделения сербской армии в Рашке близ Косово и Метохии. Посольство Российской Федерации затем заявило, что руководство Сербии в новом обострении на севере Косово поступает ответственно, напряженность вызвана шагами косовоалбанских властей в Приштине. Глава МИД Сербии Никола Селакович ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова об обстановке в Косово.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии между центральной частью страны и Косово и Метохии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.Косовская полиция 20 сентября выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там дежурить. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Президент Вучич заявил в специальном обращении, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.Полиция самопровозглашенной республики объявила 20 сентября, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом Белград посетил спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.

https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html

https://ria.ru/20210927/kosovo-1751926521.html

https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, косово, сербия, косовска-митровица