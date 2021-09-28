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В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков
В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков - РИА Новости, 28.09.2021
В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков
Стая косаток подошла вплотную к катеру рыбаков в бухте Гернера в Магадане, рассказал РИА Новости один из них, магаданец Павел Братасюк. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:07
2021-09-28T07:07
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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МАГАДАН, 28 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Стая косаток подошла вплотную к катеру рыбаков в бухте Гернера в Магадане, рассказал РИА Новости один из них, магаданец Павел Братасюк.В последнее время косатки часто появляются в прибрежной зоне в Магадане. Недавно детеныша млекопитающего, оказавшегося на мели, спасали сотрудники МЧС и добровольцы, они несколько часов поливали его водой."Ощущения великолепные. Грациозность, их размеры. Это была стая, четыре - человека, хочется сказать. Четыре косатки. Два маленьких, один средний и один большой. Мы даже не испугались, но напряглись, скажем так. Потому что встреча с такими животными в море все равно опасна. Они хоть и играют, но неизвестно, чего от них ждать. А так очень красиво, очень запоминающиеся", - рассказал Братасюк.Активность косаток в прибрежной зоне Магадана может объясняться хорошим подходом лососевых. В этом году в регион пришло много горбуши, а кижуч еще продолжает нереститься. Эта рыба довольно большая и привлекает крупных морских млекопитающих, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН Николай Докучаев."Если говорить о наших лососях, они какое-то время держатся в прибрежной полосе, и поэтом косатки там тоже могли скопиться. Еще надо отметить, что эти самки старые, они зачастую учат своих молодых сородичей охоте. Как у людей идет воспитание или обучение, так и у косаток", - сообщил Докучаев.
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магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
07:07 28.09.2021
 
В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков

В Магадане в бухте Гернера стая косаток подошли вплотную к катеру рыбаков

© Фото : пресс-служба ВНИРОКосатка
Косатка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 28 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Стая косаток подошла вплотную к катеру рыбаков в бухте Гернера в Магадане, рассказал РИА Новости один из них, магаданец Павел Братасюк.
В последнее время косатки часто появляются в прибрежной зоне в Магадане. Недавно детеныша млекопитающего, оказавшегося на мели, спасали сотрудники МЧС и добровольцы, они несколько часов поливали его водой.
"Ощущения великолепные. Грациозность, их размеры. Это была стая, четыре - человека, хочется сказать. Четыре косатки. Два маленьких, один средний и один большой. Мы даже не испугались, но напряглись, скажем так. Потому что встреча с такими животными в море все равно опасна. Они хоть и играют, но неизвестно, чего от них ждать. А так очень красиво, очень запоминающиеся", - рассказал Братасюк.
Активность косаток в прибрежной зоне Магадана может объясняться хорошим подходом лососевых. В этом году в регион пришло много горбуши, а кижуч еще продолжает нереститься. Эта рыба довольно большая и привлекает крупных морских млекопитающих, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН Николай Докучаев.
"Если говорить о наших лососях, они какое-то время держатся в прибрежной полосе, и поэтом косатки там тоже могли скопиться. Еще надо отметить, что эти самки старые, они зачастую учат своих молодых сородичей охоте. Как у людей идет воспитание или обучение, так и у косаток", - сообщил Докучаев.
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16 сентября, 08:50Хорошие новости
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МагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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