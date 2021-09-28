https://ria.ru/20210928/kosatki-1752102607.html

В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков

В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков - РИА Новости, 28.09.2021

В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков

Стая косаток подошла вплотную к катеру рыбаков в бухте Гернера в Магадане, рассказал РИА Новости один из них, магаданец Павел Братасюк. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:07

2021-09-28T07:07

2021-09-28T07:07

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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МАГАДАН, 28 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Стая косаток подошла вплотную к катеру рыбаков в бухте Гернера в Магадане, рассказал РИА Новости один из них, магаданец Павел Братасюк.В последнее время косатки часто появляются в прибрежной зоне в Магадане. Недавно детеныша млекопитающего, оказавшегося на мели, спасали сотрудники МЧС и добровольцы, они несколько часов поливали его водой."Ощущения великолепные. Грациозность, их размеры. Это была стая, четыре - человека, хочется сказать. Четыре косатки. Два маленьких, один средний и один большой. Мы даже не испугались, но напряглись, скажем так. Потому что встреча с такими животными в море все равно опасна. Они хоть и играют, но неизвестно, чего от них ждать. А так очень красиво, очень запоминающиеся", - рассказал Братасюк.Активность косаток в прибрежной зоне Магадана может объясняться хорошим подходом лососевых. В этом году в регион пришло много горбуши, а кижуч еще продолжает нереститься. Эта рыба довольно большая и привлекает крупных морских млекопитающих, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН Николай Докучаев."Если говорить о наших лососях, они какое-то время держатся в прибрежной полосе, и поэтом косатки там тоже могли скопиться. Еще надо отметить, что эти самки старые, они зачастую учат своих молодых сородичей охоте. Как у людей идет воспитание или обучение, так и у косаток", - сообщил Докучаев.

https://ria.ru/20210916/kosatka-1750259827.html

магадан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук