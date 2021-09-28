https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752120184.html

В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС

В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС - РИА Новости, 28.09.2021

В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС

Почти 300 миллиардов рублей потрачено из системы ОМС на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за 7 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:29

2021-09-28T10:29

2021-09-28T10:46

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 300 миллиардов рублей потрачено из системы ОМС на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за 7 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня за 7 месяцев почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах", - сказал Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций.Он уточнил, что коронавирусная инфекция является сегодня управляемой, есть вакцины. Однако среди населения нет приверженности к профилактике. "Это, конечно, не относится ко всем, это определенная группа населения, но она, к сожалению, влияет очень сильно на нашу общую безопасность", - подчеркнул министр.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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