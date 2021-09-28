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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752120184.html
В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС
В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС - РИА Новости, 28.09.2021
В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС
Почти 300 миллиардов рублей потрачено из системы ОМС на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за 7 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:29
2021-09-28T10:46
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 300 миллиардов рублей потрачено из системы ОМС на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за 7 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня за 7 месяцев почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах", - сказал Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций.Он уточнил, что коронавирусная инфекция является сегодня управляемой, есть вакцины. Однако среди населения нет приверженности к профилактике. "Это, конечно, не относится ко всем, это определенная группа населения, но она, к сожалению, влияет очень сильно на нашу общую безопасность", - подчеркнул министр.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:29 28.09.2021 (обновлено: 10:46 28.09.2021)
 
В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС

Мурашко: почти 300 миллиардов рублей потратили из системы ОМС на пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 300 миллиардов рублей потрачено из системы ОМС на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за 7 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня за 7 месяцев почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах", - сказал Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций.
Он уточнил, что коронавирусная инфекция является сегодня управляемой, есть вакцины. Однако среди населения нет приверженности к профилактике. "Это, конечно, не относится ко всем, это определенная группа населения, но она, к сожалению, влияет очень сильно на нашу общую безопасность", - подчеркнул министр.
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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