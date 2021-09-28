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В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС
В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС - РИА Новости, 28.09.2021
В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС
Почти 300 миллиардов рублей потрачено из системы ОМС на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за 7 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:29
2021-09-28T10:29
2021-09-28T10:46
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михаил мурашко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 300 миллиардов рублей потрачено из системы ОМС на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за 7 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня за 7 месяцев почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах", - сказал Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций.Он уточнил, что коронавирусная инфекция является сегодня управляемой, есть вакцины. Однако среди населения нет приверженности к профилактике. "Это, конечно, не относится ко всем, это определенная группа населения, но она, к сожалению, влияет очень сильно на нашу общую безопасность", - подчеркнул министр.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:29 28.09.2021 (обновлено: 10:46 28.09.2021)
В Минздраве оценили ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 по ОМС
Мурашко: почти 300 миллиардов рублей потратили из системы ОМС на пациентов с COVID-19