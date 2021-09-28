Франция поставит три фрегата Греции
Макрон и Мицотакис подписали контракт на поставку Францией трех фрегатов Греции
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали контракт на поставку Афинам трех фрегатов, сообщает агентство Франс Пресс.
Приобретение Грецией трех фрегатов Belharra, которые будут построены во Франции, является "свидетельством доверия и качества французского предложения", отметил Макрон по итогам подписания договора в Елисейском дворце.
"Франция и Греция продолжают свое историческое сотрудничество. Греция выбрала французскую Naval Group для оснащения своего военно-морского флота тремя фрегатами французского производства, и четвертым - дополнительным", - написала министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.
Ранее в греческих СМИ появилась информация, что во время начинающегося 27 сентября визита Мицотакиса в Париж будет подписано соглашение о поставках четырёх французских фрегатов для ВМС Греции. Указывалось, что Афины планируют потратить 5,5 миллиарда евро на новые корабли.
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