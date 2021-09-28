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Франция поставит три фрегата Греции

Франция поставит три фрегата Греции - РИА Новости, 28.09.2021

Франция поставит три фрегата Греции

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали контракт на поставку Афинам трех фрегатов, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:29

2021-09-28T11:29

2021-09-28T11:29

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греция

франция

эммануэль макрон

кириакос мицотакис

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ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали контракт на поставку Афинам трех фрегатов, сообщает агентство Франс Пресс.Приобретение Грецией трех фрегатов Belharra, которые будут построены во Франции, является "свидетельством доверия и качества французского предложения", отметил Макрон по итогам подписания договора в Елисейском дворце.Ранее в греческих СМИ появилась информация, что во время начинающегося 27 сентября визита Мицотакиса в Париж будет подписано соглашение о поставках четырёх французских фрегатов для ВМС Греции. Указывалось, что Афины планируют потратить 5,5 миллиарда евро на новые корабли.

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греция

франция

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в мире, греция, франция, эммануэль макрон, кириакос мицотакис