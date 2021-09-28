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Франция поставит три фрегата Греции
Франция поставит три фрегата Греции - РИА Новости, 28.09.2021
Франция поставит три фрегата Греции
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали контракт на поставку Афинам трех фрегатов, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:29
2021-09-28T11:29
в мире
греция
франция
эммануэль макрон
кириакос мицотакис
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ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали контракт на поставку Афинам трех фрегатов, сообщает агентство Франс Пресс.Приобретение Грецией трех фрегатов Belharra, которые будут построены во Франции, является "свидетельством доверия и качества французского предложения", отметил Макрон по итогам подписания договора в Елисейском дворце.Ранее в греческих СМИ появилась информация, что во время начинающегося 27 сентября визита Мицотакиса в Париж будет подписано соглашение о поставках четырёх французских фрегатов для ВМС Греции. Указывалось, что Афины планируют потратить 5,5 миллиарда евро на новые корабли.
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в мире, греция, франция, эммануэль макрон, кириакос мицотакис
11:29 28.09.2021
 
Франция поставит три фрегата Греции

Макрон и Мицотакис подписали контракт на поставку Францией трех фрегатов Греции

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали контракт на поставку Афинам трех фрегатов, сообщает агентство Франс Пресс.
Приобретение Грецией трех фрегатов Belharra, которые будут построены во Франции, является "свидетельством доверия и качества французского предложения", отметил Макрон по итогам подписания договора в Елисейском дворце.

"Франция и Греция продолжают свое историческое сотрудничество. Греция выбрала французскую Naval Group для оснащения своего военно-морского флота тремя фрегатами французского производства, и четвертым - дополнительным", - написала министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

Ранее в греческих СМИ появилась информация, что во время начинающегося 27 сентября визита Мицотакиса в Париж будет подписано соглашение о поставках четырёх французских фрегатов для ВМС Греции. Указывалось, что Афины планируют потратить 5,5 миллиарда евро на новые корабли.
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