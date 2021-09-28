https://ria.ru/20210928/konkurs-1752204749.html

В Ульяновской области стартовал губернский конкурс молодежных проектов

В Ульяновской области стартовал губернский конкурс молодежных проектов - РИА Новости, 28.09.2021

В Ульяновской области стартовал губернский конкурс молодежных проектов

В Ульяновской области стартовал губернский конкурс молодежных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:51

2021-09-28T17:51

2021-09-28T17:51

ульяновская область

общество

ульяновская область

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УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. В Ульяновской области стартовал губернский конкурс молодежных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Конкурс направлен на выявление талантливой молодежи и поддержку проектов для работы с молодым поколением. Его участниками могут стать молодые люди от 18 до 30 лет, проживающие на территории Ульяновской области и являющиеся гражданами РФ. Подать документы можно до 15 октября.В конкурсе - десять номинаций. В частности, "Инновации и научно-техническое творчество", "Предпринимательство, работающая молодежь и профессиональная траектория", "Творчество", "Молодежные медиа", "Добровольчество" и другие.Для участия в состязании необходимо придумать проект, собрать команду, которая поможет реализовать идеи, пройти обучающие вебинары от организаторов на сайте конкурса, оформить и подать заявку. Экспертная комиссия будет оценивать проекты по восьми критериям: актуальность, креативность, эффективность, профессионализм, адресность, масштабируемость и публичность.Авторы трех призовых мест каждой номинации получат от правительства области средства на реализацию предложенных инициатив: 75, 45 и 30 тысяч рублей согласно балльному рейтингу.К участию приглашаются как некоммерческие, так и коммерческие организации, а также индивидуальные авторы."Губернский конкурс проходит в регионе в седьмой раз. В прошлом году в нем приняли участие 147 молодежных команд, тридцать из них получили гранты на реализацию своих идей. Среди них – проекты, посвященные культурным, литературным, музыкальным событиям, социальной адаптации детей и подростков, профилактике здорового образа жизни и другому", - цитирует пресс-служба и.о. министра молодежного развития Ивана Макеева.

https://ria.ru/20210902/proekt-1748387046.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ульяновская область