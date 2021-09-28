https://ria.ru/20210928/klip-1752165567.html

В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках

В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках - РИА Новости, 28.09.2021

В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках

Красноярские полицейские для повышения бдительности детей при общении с незнакомыми людьми сняли клип в стиле хоррор "Не все монстры носят костюмы..." РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:16

2021-09-28T14:16

2021-09-28T15:00

общество

красноярск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Красноярские полицейские для повышения бдительности детей при общении с незнакомыми людьми сняли клип в стиле хоррор "Не все монстры носят костюмы..."По данным пресс-службы краевого главка МВД, через видеоклип полиция призывает детей не терять бдительности, быть осторожными при общении с незнакомыми людьми и помнить, что настоящие монстры могут скрываться под обликом обычного человека.На кадрах клипа из телевизора в стиле фильма "Звонок" появляются монстры из фильмов ужасов: ведьма из лесной чащи, тысячелетний кровопийца граф и сумасшедший клоун, выучивший свои цирковые трюки во время гастролей по преисподней. На последних кадрах появляется обычный мужчина, не вызывающий страха, протягивает конфету и после этого исчезает, а на экране остаются пустые детские качели."Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость – настоящий гвоздь программы? Настоящий в самом прямом смысле. Потому что не все монстры носят костюмы… По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее", - комментирует клип пресс-служба.Это не первая креативная работа краевой полиции. Ранее красноярские полицейские сняли видеоклип с грустным участковым, который расстраивается из-за доверчивости граждан, и клип-хоррор для безответственных родителей про тающее на жаре мороженое.

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

красноярск

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2021

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Клип-хоррор о маньяках Красноярские полицейские для повышения бдительности детей при общении с незнакомыми людьми сняли клип в стиле хоррор "Не все монстры носят костюмы...". 2021-09-28T14:16 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)