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В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках
В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках - РИА Новости, 28.09.2021
В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках
Красноярские полицейские для повышения бдительности детей при общении с незнакомыми людьми сняли клип в стиле хоррор "Не все монстры носят костюмы..." РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:16
2021-09-28T15:00
общество
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Красноярские полицейские для повышения бдительности детей при общении с незнакомыми людьми сняли клип в стиле хоррор "Не все монстры носят костюмы..."По данным пресс-службы краевого главка МВД, через видеоклип полиция призывает детей не терять бдительности, быть осторожными при общении с незнакомыми людьми и помнить, что настоящие монстры могут скрываться под обликом обычного человека.На кадрах клипа из телевизора в стиле фильма "Звонок" появляются монстры из фильмов ужасов: ведьма из лесной чащи, тысячелетний кровопийца граф и сумасшедший клоун, выучивший свои цирковые трюки во время гастролей по преисподней. На последних кадрах появляется обычный мужчина, не вызывающий страха, протягивает конфету и после этого исчезает, а на экране остаются пустые детские качели."Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость – настоящий гвоздь программы? Настоящий в самом прямом смысле. Потому что не все монстры носят костюмы… По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее", - комментирует клип пресс-служба.Это не первая креативная работа краевой полиции. Ранее красноярские полицейские сняли видеоклип с грустным участковым, который расстраивается из-за доверчивости граждан, и клип-хоррор для безответственных родителей про тающее на жаре мороженое.
https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Клип-хоррор о маньяках
Красноярские полицейские для повышения бдительности детей при общении с незнакомыми людьми сняли клип в стиле хоррор "Не все монстры носят костюмы...".
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общество, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:16 28.09.2021 (обновлено: 15:00 28.09.2021)
 
В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках

Красноярские полицейские сняли для детей предупреждающий клип о маньяках в стиле хоррор

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Красноярские полицейские для повышения бдительности детей при общении с незнакомыми людьми сняли клип в стиле хоррор "Не все монстры носят костюмы..."
По данным пресс-службы краевого главка МВД, через видеоклип полиция призывает детей не терять бдительности, быть осторожными при общении с незнакомыми людьми и помнить, что настоящие монстры могут скрываться под обликом обычного человека.
На кадрах клипа из телевизора в стиле фильма "Звонок" появляются монстры из фильмов ужасов: ведьма из лесной чащи, тысячелетний кровопийца граф и сумасшедший клоун, выучивший свои цирковые трюки во время гастролей по преисподней. На последних кадрах появляется обычный мужчина, не вызывающий страха, протягивает конфету и после этого исчезает, а на экране остаются пустые детские качели.
"Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость – настоящий гвоздь программы? Настоящий в самом прямом смысле. Потому что не все монстры носят костюмы… По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее", - комментирует клип пресс-служба.
Это не первая креативная работа краевой полиции. Ранее красноярские полицейские сняли видеоклип с грустным участковым, который расстраивается из-за доверчивости граждан, и клип-хоррор для безответственных родителей про тающее на жаре мороженое.
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ОбществоКрасноярскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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