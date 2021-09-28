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Песков отказался комментировать слова эксперта о ядерном потенциале Китая
Песков отказался комментировать слова эксперта о ядерном потенциале Китая - РИА Новости, 28.09.2021
Песков отказался комментировать слова эксперта о ядерном потенциале Китая
Кремль не комментирует заявления директора Института США и Канады Сергея Рогова об усилении ядерного потенциала Китая и не знает о данной ситуации в целом,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:30
2021-09-28T13:30
в мире
китай
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль не комментирует заявления директора Института США и Канады Сергея Рогова об усилении ядерного потенциала Китая и не знает о данной ситуации в целом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не хотел бы комментировать высказывания и заявления Рогова, я не являюсь его пресс-секретарем", - ответил Песков на просьбу прокомментировать тот факт, что, исходя из слов эксперта, по мнению журналиста, подтвердилось, что Китай строит более 300 ракетно-пусковых шахт и что более 200 таких шахт находятся на границе ближе к России."Нет", - ответил Песков также на вопрос, знает ли он о ситуации в целом.
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в мире, китай, дмитрий песков, россия
13:30 28.09.2021
 
Песков отказался комментировать слова эксперта о ядерном потенциале Китая

Песков отказался комментировать заявления Рогова об усилении ядерного потенциала Китая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль не комментирует заявления директора Института США и Канады Сергея Рогова об усилении ядерного потенциала Китая и не знает о данной ситуации в целом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не хотел бы комментировать высказывания и заявления Рогова, я не являюсь его пресс-секретарем", - ответил Песков на просьбу прокомментировать тот факт, что, исходя из слов эксперта, по мнению журналиста, подтвердилось, что Китай строит более 300 ракетно-пусковых шахт и что более 200 таких шахт находятся на границе ближе к России.
"Нет", - ответил Песков также на вопрос, знает ли он о ситуации в целом.
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