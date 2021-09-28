https://ria.ru/20210928/kitay-1752156065.html

Песков отказался комментировать слова эксперта о ядерном потенциале Китая

Песков отказался комментировать слова эксперта о ядерном потенциале Китая - РИА Новости, 28.09.2021

Песков отказался комментировать слова эксперта о ядерном потенциале Китая

Кремль не комментирует заявления директора Института США и Канады Сергея Рогова об усилении ядерного потенциала Китая и не знает о данной ситуации в целом,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:30

2021-09-28T13:30

2021-09-28T13:30

в мире

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль не комментирует заявления директора Института США и Канады Сергея Рогова об усилении ядерного потенциала Китая и не знает о данной ситуации в целом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не хотел бы комментировать высказывания и заявления Рогова, я не являюсь его пресс-секретарем", - ответил Песков на просьбу прокомментировать тот факт, что, исходя из слов эксперта, по мнению журналиста, подтвердилось, что Китай строит более 300 ракетно-пусковых шахт и что более 200 таких шахт находятся на границе ближе к России."Нет", - ответил Песков также на вопрос, знает ли он о ситуации в целом.

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

китай

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в мире, китай, дмитрий песков, россия