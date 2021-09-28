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ВТБ Капитал Управлением активами присоединился к инициативе ассоциации PRI
ВТБ Капитал Управлением активами присоединился к инициативе ассоциации PRI - РИА Новости, 28.09.2021
ВТБ Капитал Управлением активами присоединился к инициативе ассоциации PRI
ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе "Принципов ответственного инвестирования"... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:41
2021-09-28T18:41
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе "Принципов ответственного инвестирования" (Principles for Responsible Investment, PRI), вступив в Международную ассоциацию PRI, говорится в сообщении компании.Этих принципов придерживаются уже более 4 тысяч компаний во всем мире. Они были разработаны Ассоциацией PRI при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).Членство ВТБ Капитал Управление активами в Ассоциации PRI отражает готовность компании и дальше интегрировать принципы ESG в процесс принятия инвестиционных решений, опираясь на международный опыт.ВТБ Капитал Управление активами еще до вступления в организацию начала внедрять в ежедневую практику принципы ответственного инвестирования, обеспечивая клиентов высококачественными инвестиционными продуктами, которые не только приносят им стабильный и высокий доход, но и соответствуют стандартам ESG.В мае 2020 года ВТБ Капитал Инвестиции первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, при управлении активами которых руководствуются не только финансовыми аспектами, но и оценкой ESG-рейтинга компании. В начале 2021 года ВТБ Капитал Управление активами отказалась от инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками, а летом в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции была запущена ESG-стратегия в роботе-советнике.Формой обратной связи с участниками инициативы "Принципов ответственного инвестирования" является ежегодная оценка. По итогам каждого календарного года организация PRI присваивает компаниям-участникам рейтинг. Результаты оценки размещаются в открытом доступе на сайте организации."Став участниками PRI, мы присоединились к глобальному тренду и получили доступ к международному опыту применения и внедрения ESG в инвестировании. Это полностью отвечают нашим целям и задачам как долгосрочного инвестора, так как мы уверены, что вопросы охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления могут влиять на эффективность инвестиционных портфелей в долгосрочной перспективе. Уверен, что и для наших клиентов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, втб
18:41 28.09.2021
 

ВТБ Капитал Управлением активами присоединился к инициативе ассоциации PRI

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе "Принципов ответственного инвестирования" (Principles for Responsible Investment, PRI), вступив в Международную ассоциацию PRI, говорится в сообщении компании.
Этих принципов придерживаются уже более 4 тысяч компаний во всем мире. Они были разработаны Ассоциацией PRI при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).
Членство ВТБ Капитал Управление активами в Ассоциации PRI отражает готовность компании и дальше интегрировать принципы ESG в процесс принятия инвестиционных решений, опираясь на международный опыт.
ВТБ Капитал Управление активами еще до вступления в организацию начала внедрять в ежедневую практику принципы ответственного инвестирования, обеспечивая клиентов высококачественными инвестиционными продуктами, которые не только приносят им стабильный и высокий доход, но и соответствуют стандартам ESG.
В мае 2020 года ВТБ Капитал Инвестиции первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, при управлении активами которых руководствуются не только финансовыми аспектами, но и оценкой ESG-рейтинга компании. В начале 2021 года ВТБ Капитал Управление активами отказалась от инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками, а летом в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции была запущена ESG-стратегия в роботе-советнике.
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Формой обратной связи с участниками инициативы "Принципов ответственного инвестирования" является ежегодная оценка. По итогам каждого календарного года организация PRI присваивает компаниям-участникам рейтинг. Результаты оценки размещаются в открытом доступе на сайте организации.
"Став участниками PRI, мы присоединились к глобальному тренду и получили доступ к международному опыту применения и внедрения ESG в инвестировании. Это полностью отвечают нашим целям и задачам как долгосрочного инвестора, так как мы уверены, что вопросы охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления могут влиять на эффективность инвестиционных портфелей в долгосрочной перспективе. Уверен, что и для наших клиентов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБ
 
 
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