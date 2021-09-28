В Подмосковье задержали трех грабителей
В Подмосковье задержали трех мужчин, ограбивших дома почти на четыре миллиона рублей
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Задержаны трое молодых людей, ограбивших дома в Подмосковном городе Балашиха на общую сумму около 4 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД медиа".
"...Задержаны участники группы, специализирующейся на совершении краж из домов. Установлено, что злоумышленники отжимали пластиковые окна и незаконно проникали в домовладения, расположенные в микрорайоне Салтыковка, откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи граждан " - говорится в сообщении.
Добавляется, что во время обысков жилья задержанных, сотрудники изъяли некоторые из похищенных вещей. По предварительным данным, молодые люди имеют отношение к трём кражам на общую сумму около 4 миллионов рублей.
"Следователем возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Балашихинским городским судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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