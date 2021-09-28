https://ria.ru/20210928/grabiteli-1752102080.html

В Подмосковье задержали трех грабителей

В Подмосковье задержали трех грабителей - РИА Новости, 28.09.2021

В Подмосковье задержали трех грабителей

Задержаны трое молодых людей, ограбивших дома в Подмосковном городе Балашиха на общую сумму около 4 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T06:44

2021-09-28T06:44

2021-09-28T06:44

происшествия

балашиха

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Задержаны трое молодых людей, ограбивших дома в Подмосковном городе Балашиха на общую сумму около 4 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД медиа".Добавляется, что во время обысков жилья задержанных, сотрудники изъяли некоторые из похищенных вещей. По предварительным данным, молодые люди имеют отношение к трём кражам на общую сумму около 4 миллионов рублей."Следователем возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Балашихинским городским судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210924/kuban-1751578057.html

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2021

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происшествия, балашиха, россия