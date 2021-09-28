https://ria.ru/20210928/gosduma-1752190700.html
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы
КПРФ предлагает на пост первого вице-спикера Госдумы VIII созыва Ивана Мельникова, сообщил во вторник РИА Новости член президиума ЦК компартии Сергей Обухов. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:34
2021-09-28T16:34
2021-09-28T16:35
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
иван мельников
сергей обухов
кпрф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ предлагает на пост первого вице-спикера Госдумы VIII созыва Ивана Мельникова, сообщил во вторник РИА Новости член президиума ЦК компартии Сергей Обухов.Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников в Госдуме предыдущего созыва уже был первым вице-спикером."Зюганов сказал (на президиуме - ред.), что ведутся переговоры, чтобы Мельников остался первым замом. Вроде бы по этому есть понимание", - сказал Обухов по итогам заседания президиума, уточнив, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
https://ria.ru/20210928/politsiya-1752133762.html
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политика, госдума рф, иван мельников, сергей обухов, кпрф
16:34 28.09.2021 (обновлено: 16:35 28.09.2021)
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы
КПРФ предложила Ивана Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы