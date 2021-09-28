https://ria.ru/20210928/gosduma-1752190700.html

КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы

КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021

КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы

КПРФ предлагает на пост первого вице-спикера Госдумы VIII созыва Ивана Мельникова, сообщил во вторник РИА Новости член президиума ЦК компартии Сергей Обухов. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:34

2021-09-28T16:34

2021-09-28T16:35

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

иван мельников

сергей обухов

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94733/38/947333882_0:3:3005:1693_1920x0_80_0_0_c4a740b797b3dafd7bf77b225c3245aa.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ предлагает на пост первого вице-спикера Госдумы VIII созыва Ивана Мельникова, сообщил во вторник РИА Новости член президиума ЦК компартии Сергей Обухов.Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников в Госдуме предыдущего созыва уже был первым вице-спикером."Зюганов сказал (на президиуме - ред.), что ведутся переговоры, чтобы Мельников остался первым замом. Вроде бы по этому есть понимание", - сказал Обухов по итогам заседания президиума, уточнив, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

https://ria.ru/20210928/politsiya-1752133762.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, иван мельников, сергей обухов, кпрф