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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/gosduma-1752190700.html
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы
КПРФ предлагает на пост первого вице-спикера Госдумы VIII созыва Ивана Мельникова, сообщил во вторник РИА Новости член президиума ЦК компартии Сергей Обухов. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:34
2021-09-28T16:35
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
иван мельников
сергей обухов
кпрф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ предлагает на пост первого вице-спикера Госдумы VIII созыва Ивана Мельникова, сообщил во вторник РИА Новости член президиума ЦК компартии Сергей Обухов.Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников в Госдуме предыдущего созыва уже был первым вице-спикером."Зюганов сказал (на президиуме - ред.), что ведутся переговоры, чтобы Мельников остался первым замом. Вроде бы по этому есть понимание", - сказал Обухов по итогам заседания президиума, уточнив, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
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политика, госдума рф, иван мельников, сергей обухов, кпрф
16:34 28.09.2021 (обновлено: 16:35 28.09.2021)
 
КПРФ предложила Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы

КПРФ предложила Ивана Мельникова на пост первого вице-спикера Госдумы

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкИван Мельников
Иван Мельников - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ предлагает на пост первого вице-спикера Госдумы VIII созыва Ивана Мельникова, сообщил во вторник РИА Новости член президиума ЦК компартии Сергей Обухов.
Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников в Госдуме предыдущего созыва уже был первым вице-спикером.
"Зюганов сказал (на президиуме - ред.), что ведутся переговоры, чтобы Мельников остался первым замом. Вроде бы по этому есть понимание", - сказал Обухов по итогам заседания президиума, уточнив, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
Сотрудники правоохранительных органов рядом с приемной первого заместителя председателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 11:39
В приемную первого вице-спикера Госдумы Мельникова пришла полиция
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФИван МельниковСергей ОбуховКПРФ
 
 
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