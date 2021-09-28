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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/golosovanie-1752109543.html
Медведев оценил идею обязательного голосования
Медведев оценил идею обязательного голосования - РИА Новости, 28.09.2021
Медведев оценил идею обязательного голосования
Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил мнение, что в России вряд ли будет установлена ответственность за отказ от... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:10
2021-09-28T09:56
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
единая россия
лдпр
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил мнение, что в России вряд ли будет установлена ответственность за отказ от участия в голосовании.Медведев в интервью RT, говоря о вопросах необходимости верификации на выборах, отметил, что есть важный элемент - вопрос удобства. Он привел в пример выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором тот озвучил идею о том, что голосование должно быть обязанностью."И за отказ от голосования, как во многих странах, кстати, должна быть установлена ответственность. В некоторых штрафная, а в некоторых уголовная. Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя, еще раз говорю, история мировая это знает", - сказал Медведев.Однако он добавил, что, по его мнению, удобство голосования для любого современного человека выдвигается на передний план.
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политика, владимир жириновский, единая россия, лдпр, дмитрий медведев, россия
09:10 28.09.2021 (обновлено: 09:56 28.09.2021)
 
Медведев оценил идею обязательного голосования

Медведев: в России вряд ли установят ответственность за отказ от участия в голосовании

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил мнение, что в России вряд ли будет установлена ответственность за отказ от участия в голосовании.
Медведев в интервью RT, говоря о вопросах необходимости верификации на выборах, отметил, что есть важный элемент - вопрос удобства. Он привел в пример выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором тот озвучил идею о том, что голосование должно быть обязанностью.
"И за отказ от голосования, как во многих странах, кстати, должна быть установлена ответственность. В некоторых штрафная, а в некоторых уголовная. Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя, еще раз говорю, история мировая это знает", - сказал Медведев.
Однако он добавил, что, по его мнению, удобство голосования для любого современного человека выдвигается на передний план.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ЖириновскийЕдиная РоссияЛДПРДмитрий МедведевРоссия
 
 
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