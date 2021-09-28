https://ria.ru/20210928/golosovanie-1752109543.html
Медведев оценил идею обязательного голосования
Медведев оценил идею обязательного голосования - РИА Новости, 28.09.2021
Медведев оценил идею обязательного голосования
Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил мнение, что в России вряд ли будет установлена ответственность за отказ от... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:10
2021-09-28T09:10
2021-09-28T09:56
выборы в государственную думу
политика
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единая россия
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россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил мнение, что в России вряд ли будет установлена ответственность за отказ от участия в голосовании.Медведев в интервью RT, говоря о вопросах необходимости верификации на выборах, отметил, что есть важный элемент - вопрос удобства. Он привел в пример выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором тот озвучил идею о том, что голосование должно быть обязанностью."И за отказ от голосования, как во многих странах, кстати, должна быть установлена ответственность. В некоторых штрафная, а в некоторых уголовная. Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя, еще раз говорю, история мировая это знает", - сказал Медведев.Однако он добавил, что, по его мнению, удобство голосования для любого современного человека выдвигается на передний план.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, владимир жириновский, единая россия, лдпр, дмитрий медведев, россия
09:10 28.09.2021 (обновлено: 09:56 28.09.2021)
Медведев оценил идею обязательного голосования
Медведев: в России вряд ли установят ответственность за отказ от участия в голосовании