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Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте
Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте - РИА Новости, 28.09.2021
Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте
Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:18
2021-09-28T19:18
в мире
нидерланды
марк рютте
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет издание Algemeen Dagblad.По данным издания, ван Дорн был задержан в воскресенье по подозрению в подготовке покушения на Рютте. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где на тот момент находился Рютте. По их словам, он "вел себя подозрительно".Член городского совета был освобожден в понедельник после допроса. Расследование будет продолжено.Ранее сообщалось, что охрана Рютте была усилена из-за угрозы нападения или похищения после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.
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в мире, нидерланды, марк рютте
19:18 28.09.2021
 
Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте

Член совета Гааги Дорн подозревается в подготовке покушения на и.о. премьера Нидерландов Рютте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет издание Algemeen Dagblad.
По данным издания, ван Дорн был задержан в воскресенье по подозрению в подготовке покушения на Рютте. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где на тот момент находился Рютте. По их словам, он "вел себя подозрительно".
Член городского совета был освобожден в понедельник после допроса. Расследование будет продолжено.
Ранее сообщалось, что охрана Рютте была усилена из-за угрозы нападения или похищения после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.
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