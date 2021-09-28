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Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте
Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте - РИА Новости, 28.09.2021
Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте
Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:18
2021-09-28T19:18
2021-09-28T19:18
в мире
нидерланды
марк рютте
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет издание Algemeen Dagblad.По данным издания, ван Дорн был задержан в воскресенье по подозрению в подготовке покушения на Рютте. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где на тот момент находился Рютте. По их словам, он "вел себя подозрительно".Член городского совета был освобожден в понедельник после допроса. Расследование будет продолжено.Ранее сообщалось, что охрана Рютте была усилена из-за угрозы нападения или похищения после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.
https://ria.ru/20210922/ugrozy-1751329644.html
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в мире, нидерланды, марк рютте
Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте
Член совета Гааги Дорн подозревается в подготовке покушения на и.о. премьера Нидерландов Рютте
ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости.
Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте
, пишет издание Algemeen Dagblad
.
По данным издания, ван Дорн был задержан в воскресенье по подозрению в подготовке покушения на Рютте. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где на тот момент находился Рютте. По их словам, он "вел себя подозрительно".
Член городского совета был освобожден в понедельник после допроса. Расследование будет продолжено.
Ранее сообщалось, что охрана Рютте была усилена из-за угрозы нападения или похищения после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.