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Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте

Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте - РИА Новости, 28.09.2021

Член совета Гааги подозревается в подготовке покушения на Рютте

Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:18

2021-09-28T19:18

2021-09-28T19:18

в мире

нидерланды

марк рютте

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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет издание Algemeen Dagblad.По данным издания, ван Дорн был задержан в воскресенье по подозрению в подготовке покушения на Рютте. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где на тот момент находился Рютте. По их словам, он "вел себя подозрительно".Член городского совета был освобожден в понедельник после допроса. Расследование будет продолжено.Ранее сообщалось, что охрана Рютте была усилена из-за угрозы нападения или похищения после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.

https://ria.ru/20210922/ugrozy-1751329644.html

нидерланды

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в мире, нидерланды, марк рютте