https://ria.ru/20210928/evakuatsiya-1752224676.html

В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета

В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 28.09.2021

В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета

Жильцов дома в городе Кировске в Ленинградской области эвакуировали из-за подозрительного предмета в подъезде, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:00

2021-09-28T20:00

2021-09-28T20:00

происшествия

кировск

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Жильцов дома в городе Кировске в Ленинградской области эвакуировали из-за подозрительного предмета в подъезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Вечером во вторник поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном гражданами в парадной жилого дома 8 по Ладожской улице в Кировске. Была организована эвакуация жильцов", - сказал собеседник агентства.Взрывотехники изъяли предмет для исследования. По предварительным данным, он не представлял опасности.Как сообщили местные СМИ, в подъезде была обнаружена растяжка с гранатой.

https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html

кировск

ленинградская область

россия

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2021

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происшествия, кировск, ленинградская область, россия