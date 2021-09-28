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В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета
В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 28.09.2021
В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета
Жильцов дома в городе Кировске в Ленинградской области эвакуировали из-за подозрительного предмета в подъезде, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:00
2021-09-28T20:00
2021-09-28T20:00
происшествия
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ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Жильцов дома в городе Кировске в Ленинградской области эвакуировали из-за подозрительного предмета в подъезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Вечером во вторник поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном гражданами в парадной жилого дома 8 по Ладожской улице в Кировске. Была организована эвакуация жильцов", - сказал собеседник агентства.Взрывотехники изъяли предмет для исследования. По предварительным данным, он не представлял опасности.Как сообщили местные СМИ, в подъезде была обнаружена растяжка с гранатой.
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происшествия, кировск, ленинградская область, россия
В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета
В Ленинградской области эвакуировали дом из-за подозрительного предмета в подъезде