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Онлайн-конференция об итогах визита президента Турции Эрдогана в РФ
Онлайн-конференция об итогах визита президента Турции Эрдогана в РФ - РИА Новости, 28.09.2021
Онлайн-конференция об итогах визита президента Турции Эрдогана в РФ
30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.
2021-09-28T13:32
2021-09-28T16:53
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.На 29 сентября запланирован визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается, что будет обсуждаться двусторонняя повестка, а также ситуация в Сирии, другие региональные конфликты и детали дополнительной закупки зенитных ракетных систем С-400.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:32 28.09.2021 (обновлено: 16:53 28.09.2021)
 

Онлайн-конференция об итогах визита президента Турции Эрдогана в РФ

Читать ria.ru в
30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.
Задать вопрос
Участники:
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.

На 29 сентября запланирован визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается, что будет обсуждаться двусторонняя повестка, а также ситуация в Сирии, другие региональные конфликты и детали дополнительной закупки зенитных ракетных систем С-400.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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