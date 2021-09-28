13:32 28.09.2021 (обновлено: 16:53 28.09.2021)
Онлайн-конференция об итогах визита президента Турции Эрдогана в РФ
30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.
Участники:
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
На 29 сентября запланирован визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается, что будет обсуждаться двусторонняя повестка, а также ситуация в Сирии, другие региональные конфликты и детали дополнительной закупки зенитных ракетных систем С-400.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
На 29 сентября запланирован визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается, что будет обсуждаться двусторонняя повестка, а также ситуация в Сирии, другие региональные конфликты и детали дополнительной закупки зенитных ракетных систем С-400.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru