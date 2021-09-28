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Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 28.09.2021
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание по экономическим вопросам, речь пойдет о бюджете, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:59
2021-09-28T12:59
экономика
челябинская область
владимир путин
дмитрий песков
сергей собянин
андрей белоусов
максим орешкин
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание по экономическим вопросам, речь пойдет о бюджете, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Главный контекст - это завершение работы над основным финансовым документом. Бюджетирование завершается, готов проект бюджета. Вот последние, так сказать, штрихи", - сказал Песков журналистам.По его словам, в совещании примут участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Москвы Сергей Собянин.
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экономика, челябинская область, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, андрей белоусов, максим орешкин, россия
12:59 28.09.2021
 
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам, речь пойдет о бюджете

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание по экономическим вопросам, речь пойдет о бюджете, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Главный контекст - это завершение работы над основным финансовым документом. Бюджетирование завершается, готов проект бюджета. Вот последние, так сказать, штрихи", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в совещании примут участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Москвы Сергей Собянин.
Министр экономического развития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ЭкономикаЧелябинская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей СобянинАндрей БелоусовМаксим ОрешкинРоссия
 
 
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