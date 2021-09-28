https://ria.ru/20210928/ekonomika-1752149495.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 28.09.2021

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание по экономическим вопросам, речь пойдет о бюджете, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:59

2021-09-28T12:59

2021-09-28T12:59

экономика

челябинская область

владимир путин

дмитрий песков

сергей собянин

андрей белоусов

максим орешкин

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание по экономическим вопросам, речь пойдет о бюджете, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Главный контекст - это завершение работы над основным финансовым документом. Бюджетирование завершается, готов проект бюджета. Вот последние, так сказать, штрихи", - сказал Песков журналистам.По его словам, в совещании примут участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751151755.html

челябинская область

россия

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экономика, челябинская область, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, андрей белоусов, максим орешкин, россия