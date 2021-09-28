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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210928/dostavka-1752208651.html
В Твери запущен сервис быстрой доставки Ozon Express
В Твери запущен сервис быстрой доставки Ozon Express - РИА Новости, 28.09.2021
В Твери запущен сервис быстрой доставки Ozon Express
В Твери начал работу сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса – Ozon Express, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:12
2021-09-28T18:12
тверская область
санкт-петербург
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. В Твери начал работу сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса – Ozon Express, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее он работал только в московской агломерации и Санкт-Петербурге.Ранее, выступая на форуме муниципальных образований региона, губернатор области Игорь Руденя заявил: "Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса".В пресс- службе напомнили, что Ozon является крупным работодателем в регионе, в логистическом комплексе компании в промышленном парке "Боровлево" в Твери работает более 900 человек. Еще 150 новых рабочих мест открыто на Ozon Express.Всего в предстоящие пять лет в Тверской области планируется создать порядка 15,7 тысячи новых рабочих мест.
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санкт-петербург, тверская область, игорь руденя
18:12 28.09.2021
 

В Твери запущен сервис быстрой доставки Ozon Express

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУпаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon
Упаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. В Твери начал работу сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса – Ozon Express, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее он работал только в московской агломерации и Санкт-Петербурге.
Ранее, выступая на форуме муниципальных образований региона, губернатор области Игорь Руденя заявил: "Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса".
В пресс- службе напомнили, что Ozon является крупным работодателем в регионе, в логистическом комплексе компании в промышленном парке "Боровлево" в Твери работает более 900 человек. Еще 150 новых рабочих мест открыто на Ozon Express.
Всего в предстоящие пять лет в Тверской области планируется создать порядка 15,7 тысячи новых рабочих мест.
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