https://ria.ru/20210928/dostavka-1752208651.html

В Твери запущен сервис быстрой доставки Ozon Express

В Твери запущен сервис быстрой доставки Ozon Express - РИА Новости, 28.09.2021

В Твери запущен сервис быстрой доставки Ozon Express

В Твери начал работу сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса – Ozon Express, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:12

2021-09-28T18:12

2021-09-28T18:12

тверская область

санкт-петербург

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. В Твери начал работу сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса – Ozon Express, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее он работал только в московской агломерации и Санкт-Петербурге.Ранее, выступая на форуме муниципальных образований региона, губернатор области Игорь Руденя заявил: "Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса".В пресс- службе напомнили, что Ozon является крупным работодателем в регионе, в логистическом комплексе компании в промышленном парке "Боровлево" в Твери работает более 900 человек. Еще 150 новых рабочих мест открыто на Ozon Express.Всего в предстоящие пять лет в Тверской области планируется создать порядка 15,7 тысячи новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210906/remont-1748914256.html

санкт-петербург

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, тверская область, игорь руденя