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Небензя призвал как можно скорее перезапустить межсирийский диалог
Небензя призвал как можно скорее перезапустить межсирийский диалог - РИА Новости, 28.09.2021
Небензя призвал как можно скорее перезапустить межсирийский диалог
Россия рассчитывает на скорейший перезапуск межсирийского диалога в Женеве, при этом следует избегать навязывания искусственных сроков и условий, заявил на... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:47
2021-09-28T17:47
2021-09-28T17:47
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейший перезапуск межсирийского диалога в Женеве, при этом следует избегать навязывания искусственных сроков и условий, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Рассчитываем на скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве. Крайне важно, чтобы данный процесс оставался ведомым и осуществляемым самими сирийцами без вмешательства извне и без навязывания искусственных сроков и при нейтральном посредничестве ООН", - сказал Небензя.По его словам, опыт последнего периода показал, что "обставлять продолжение переговоров искусственными требованиями – неправильно".
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в мире, оон, сирия, женева (город), василий небензя, россия
Небензя призвал как можно скорее перезапустить межсирийский диалог
Небензя: Россия рассчитывает на скорый перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве