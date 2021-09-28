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Небензя призвал как можно скорее перезапустить межсирийский диалог

Небензя призвал как можно скорее перезапустить межсирийский диалог - РИА Новости, 28.09.2021

Небензя призвал как можно скорее перезапустить межсирийский диалог

Россия рассчитывает на скорейший перезапуск межсирийского диалога в Женеве, при этом следует избегать навязывания искусственных сроков и условий, заявил на... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:47

2021-09-28T17:47

2021-09-28T17:47

война в сирии

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сирия

женева (город)

василий небензя

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейший перезапуск межсирийского диалога в Женеве, при этом следует избегать навязывания искусственных сроков и условий, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Рассчитываем на скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве. Крайне важно, чтобы данный процесс оставался ведомым и осуществляемым самими сирийцами без вмешательства извне и без навязывания искусственных сроков и при нейтральном посредничестве ООН", - сказал Небензя.По его словам, опыт последнего периода показал, что "обставлять продолжение переговоров искусственными требованиями – неправильно".

https://ria.ru/20210914/problema-1749943195.html

сирия

женева (город)

россия

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в мире, оон, сирия, женева (город), василий небензя, россия