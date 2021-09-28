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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/chuvashiya-1752233584.html
В Чувашии ужесточают ограничения из-за коронавируса
В Чувашии ужесточают ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021
В Чувашии ужесточают ограничения из-за коронавируса
Культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан приостанавливают в Чувашии из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:45
2021-09-28T21:45
распространение коронавируса
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан приостанавливают в Чувашии из-за ситуации с коронавирусом.Об этом глава Чувашии Олег Николаев объявил во вторник вечером в ходе прямой линии по теме "Остановим коронавирус вместе!" в эфире Национального телевидения Чувашии."Внесены изменения в указ главы Чувашской Республики, которые приостанавливают проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.Также приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.Отмечается, что ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.
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чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
21:45 28.09.2021
 
В Чувашии ужесточают ограничения из-за коронавируса

В Чувашии отменяются очные культурно-массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан приостанавливают в Чувашии из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом глава Чувашии Олег Николаев объявил во вторник вечером в ходе прямой линии по теме "Остановим коронавирус вместе!" в эфире Национального телевидения Чувашии.
"Внесены изменения в указ главы Чувашской Республики, которые приостанавливают проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Также приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.
Отмечается, что ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.
 
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