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В Чувашии ужесточают ограничения из-за коронавируса

В Чувашии ужесточают ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021

В Чувашии ужесточают ограничения из-за коронавируса

Культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан приостанавливают в Чувашии из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T21:45

2021-09-28T21:45

2021-09-28T21:45

распространение коронавируса

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан приостанавливают в Чувашии из-за ситуации с коронавирусом.Об этом глава Чувашии Олег Николаев объявил во вторник вечером в ходе прямой линии по теме "Остановим коронавирус вместе!" в эфире Национального телевидения Чувашии."Внесены изменения в указ главы Чувашской Республики, которые приостанавливают проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.Также приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.Отмечается, что ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

чувашская республика (чувашия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии