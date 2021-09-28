https://ria.ru/20210928/blagoustroystvo-1752161840.html

В подмосковном Егорьевске завершили работы по проекту благоустройства

В подмосковном Егорьевске завершили работы по проекту благоустройства - РИА Новости, 28.09.2021

В подмосковном Егорьевске завершили работы по проекту благоустройства

Благоустройство общественного пространства в подмосковном Егорьевске является первым завершенным проектом президента РФ по созданию комфортной городской среды в РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:55

2021-09-28T13:55

2021-09-28T13:55

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Благоустройство общественного пространства в подмосковном Егорьевске является первым завершенным проектом президента РФ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.По данным пресс-службы, на площади уложили плитку, установили скамьи, урны, уличные шкафы, камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Высадили деревья и кустарники, разбили газон. У памятника Александру Невскому появился подиум, а перед собором воздвигли монумент Никифору Бардыгину - городскому главе, который внес большой вклад в развитие города. На улице Советской обустроили тротуары, велопарковки, приствольные решетки, также установили урны, видеокамеры, модернизировали освещение.Преобразилась и набережная, где сделали прогулочную зону с велодорожкой. Появился удобный подход к реке Гуслице, вдоль воды - деревянный настил с шезлонгами. Помимо этого, установили столики для пикника и лавку-осьминога.Также отмечается, что по поручению Воробьева в этом году в Подмосковье благоустроили уже 10 общественных пространств. Все они становятся излюбленными местами отдыха жителей и гостей региона.

https://ria.ru/20210604/konkurs-1735665348.html

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