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https://ria.ru/20210928/blagoustroystvo-1752161840.html
В подмосковном Егорьевске завершили работы по проекту благоустройства
В подмосковном Егорьевске завершили работы по проекту благоустройства - РИА Новости, 28.09.2021
В подмосковном Егорьевске завершили работы по проекту благоустройства
Благоустройство общественного пространства в подмосковном Егорьевске является первым завершенным проектом президента РФ по созданию комфортной городской среды в РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:55
2021-09-28T13:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Благоустройство общественного пространства в подмосковном Егорьевске является первым завершенным проектом президента РФ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.По данным пресс-службы, на площади уложили плитку, установили скамьи, урны, уличные шкафы, камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Высадили деревья и кустарники, разбили газон. У памятника Александру Невскому появился подиум, а перед собором воздвигли монумент Никифору Бардыгину - городскому главе, который внес большой вклад в развитие города. На улице Советской обустроили тротуары, велопарковки, приствольные решетки, также установили урны, видеокамеры, модернизировали освещение.Преобразилась и набережная, где сделали прогулочную зону с велодорожкой. Появился удобный подход к реке Гуслице, вдоль воды - деревянный настил с шезлонгами. Помимо этого, установили столики для пикника и лавку-осьминога.Также отмечается, что по поручению Воробьева в этом году в Подмосковье благоустроили уже 10 общественных пространств. Все они становятся излюбленными местами отдыха жителей и гостей региона.
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московская область (подмосковье), егорьевск, россия
13:55 28.09.2021
 

В подмосковном Егорьевске завершили работы по проекту благоустройства

© Фото : Официальный сайт городского округа ЕгорьевскВ Егорьевске завершили благоустройство площади Александра Невского, улицы Советской и набережной реки Гуслицы
В Егорьевске завершили благоустройство площади Александра Невского, улицы Советской и набережной реки Гуслицы - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Официальный сайт городского округа Егорьевск
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Благоустройство общественного пространства в подмосковном Егорьевске является первым завершенным проектом президента РФ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.
Егорьевске завершили благоустройство площади Александра Невского, улицы Советской и набережной реки Гуслицы. Это первый реализованный в этом году проект-победитель третьего Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который инициирован президентом РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на площади уложили плитку, установили скамьи, урны, уличные шкафы, камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Высадили деревья и кустарники, разбили газон. У памятника Александру Невскому появился подиум, а перед собором воздвигли монумент Никифору Бардыгину - городскому главе, который внес большой вклад в развитие города. На улице Советской обустроили тротуары, велопарковки, приствольные решетки, также установили урны, видеокамеры, модернизировали освещение.
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Преобразилась и набережная, где сделали прогулочную зону с велодорожкой. Появился удобный подход к реке Гуслице, вдоль воды - деревянный настил с шезлонгами. Помимо этого, установили столики для пикника и лавку-осьминога.
Также отмечается, что по поручению Воробьева в этом году в Подмосковье благоустроили уже 10 общественных пространств. Все они становятся излюбленными местами отдыха жителей и гостей региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскРоссия
 
 
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