https://ria.ru/20210928/afganistan-1752220360.html
Военное командование США выступило против продления миссии в Афганистане
Военное командование США выступило против продления миссии в Афганистане - РИА Новости, 28.09.2021
Военное командование США выступило против продления миссии в Афганистане
Военное командование США единогласно выступило против продления операции в Афганистане и рекомендовало покинуть страну к 31 августа, сообщил председатель... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:31
2021-09-28T19:31
2021-09-28T22:31
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Военное командование США единогласно выступило против продления операции в Афганистане и рекомендовало покинуть страну к 31 августа, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."На нас не оказывалось никакого политического давления, не было ожиданий консенсуса... Каждый из нас проанализировал военную ситуацию, и 25 (августа) мы выступили с единогласной рекомендацией завершить военную миссию", - сказал Милли на слушаниях в сенатской комиссии по вооруженным силам.США к 31 августа свернули военное и дипломатическое присутствие в Афганистане, завершив самую долгую войну в своей истории. В те же сроки закончилась организованная эвакуацию тысяч гражданских лиц, несмотря на то, что в стране еще оставались американцы и союзники из местных жителей."Причина – риск для наших сил, миссии, американских граждан. 1 сентября мы бы оказались в состоянии войны с "Талибаном"*, в этом не было никаких сомнений", - сказал Милли.По его оценкам, конфронтация с талибами, чьи отряды в Кабуле уже насчитывали 6 тысяч бойцов, потребовала бы увеличения американского контингента на 25 тысяч человек."Это бы обернулось значительными потерями со стороны США и подвергло бы еще большему риску тех американских граждан, которые там все еще находились... Так что 25-го (августа) мы рекомендовали перейти к дипломатическому варианту, начиная с 31-го (августа)", - сказал Милли.Рекомендация президенту, по его словам, исходила от всех членов Объединенного комитета начальников штабов и военачальников, ответственных за афганскую кампанию.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210925/napadenie-1751736583.html
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в мире, сша, афганистан, марк милли
19:31 28.09.2021 (обновлено: 22:31 28.09.2021)
Военное командование США выступило против продления миссии в Афганистане
Глава Генштаба США Милли: командование выступило против продления миссии в Афганистане
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости.
Военное командование США
единогласно выступило против продления операции в Афганистане
и рекомендовало покинуть страну к 31 августа, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли
.
"На нас не оказывалось никакого политического давления, не было ожиданий консенсуса... Каждый из нас проанализировал военную ситуацию, и 25 (августа) мы выступили с единогласной рекомендацией завершить военную миссию", - сказал Милли на слушаниях в сенатской комиссии по вооруженным силам.
США к 31 августа свернули военное и дипломатическое присутствие в Афганистане, завершив самую долгую войну в своей истории. В те же сроки закончилась организованная эвакуацию тысяч гражданских лиц, несмотря на то, что в стране еще оставались американцы и союзники из местных жителей.
"Причина – риск для наших сил, миссии, американских граждан. 1 сентября мы бы оказались в состоянии войны с "Талибаном"*, в этом не было никаких сомнений", - сказал Милли.
По его оценкам, конфронтация с талибами, чьи отряды в Кабуле уже насчитывали 6 тысяч бойцов, потребовала бы увеличения американского контингента на 25 тысяч человек.
"Это бы обернулось значительными потерями со стороны США и подвергло бы еще большему риску тех американских граждан, которые там все еще находились... Так что 25-го (августа) мы рекомендовали перейти к дипломатическому варианту, начиная с 31-го (августа)", - сказал Милли.
Рекомендация президенту, по его словам, исходила от всех членов Объединенного комитета начальников штабов и военачальников, ответственных за афганскую кампанию.
*Террористическая организация, запрещенная в России