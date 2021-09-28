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Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля - РИА Новости, 28.09.2021
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:15
2021-09-28T10:15
2021-09-28T10:15
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что взявшее власть в стране движение "Талибан"* планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы министерства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что Афганистан будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят те положения, которые противоречат шариату.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
И.о. главы Минюста Шариа: талибы планируют применять конституцию времен короля Захир-шаха