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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210928/afganistan-1752118337.html
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля - РИА Новости, 28.09.2021
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:15
2021-09-28T10:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что взявшее власть в стране движение "Талибан"* планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы министерства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что Афганистан будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят те положения, которые противоречат шариату.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан
10:15 28.09.2021
 
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля

И.о. главы Минюста Шариа: талибы планируют применять конституцию времен короля Захир-шаха

© REUTERS / West Asia News AgencyТалибы* в Кабуле
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.
Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что взявшее власть в стране движение "Талибан"* планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.
Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы министерства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что Афганистан будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят те положения, которые противоречат шариату.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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