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Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля

Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля - РИА Новости, 28.09.2021

Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля

В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:15

2021-09-28T10:15

2021-09-28T10:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

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КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что взявшее власть в стране движение "Талибан"* планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы министерства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что Афганистан будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят те положения, которые противоречат шариату.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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в мире, талибан, афганистан