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У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5
У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 27.09.2021
У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на греческом острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC). РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:30
2021-09-27T10:47
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крит (остров)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на греческом острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени UTC (09.17 мск). Эпицентр располагался в 20 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине двух километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.После основного толчка и нескольких сильных афтершоков - сначала магнитудой 3,6, затем 3,7, в 09.37 по местному времени последовал толчок магнитудой 4,3, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского Национального университета.По сообщениям местных СМИ, землетрясение было продолжительным - около 15 секунд.Сайт cretapost.gr пишет, что повреждены дома в селении Аркалохори. "Дома "танцевали" во время землетрясения, люди выбежали на улицу. Согласно первой информации, есть значительный ущерб в Аркалохори", - говорится в сообщении.Мэр Ираклиона Василис Лампринос сообщил, что у властей на данный момент нет информации о материальном ущербе или раненых."Мы потребовали эвакуировать детей из школ, все дети во дворе. Землетрясение было сильным и продолжительным", - цитирует сайт слова мэра.
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в мире, крит (остров), новости - туризм
09:30 27.09.2021 (обновлено: 10:47 27.09.2021)
 
У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5

У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на греческом острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).
Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени UTC (09.17 мск). Эпицентр располагался в 20 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
После основного толчка и нескольких сильных афтершоков - сначала магнитудой 3,6, затем 3,7, в 09.37 по местному времени последовал толчок магнитудой 4,3, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского Национального университета.
По сообщениям местных СМИ, землетрясение было продолжительным - около 15 секунд.
Сайт cretapost.gr пишет, что повреждены дома в селении Аркалохори. "Дома "танцевали" во время землетрясения, люди выбежали на улицу. Согласно первой информации, есть значительный ущерб в Аркалохори", - говорится в сообщении.
Мэр Ираклиона Василис Лампринос сообщил, что у властей на данный момент нет информации о материальном ущербе или раненых.
"Мы потребовали эвакуировать детей из школ, все дети во дворе. Землетрясение было сильным и продолжительным", - цитирует сайт слова мэра.
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