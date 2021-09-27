https://ria.ru/20210927/zemletryasenie-1751938906.html

У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5

У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 27.09.2021

У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на греческом острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC). РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:30

2021-09-27T09:30

2021-09-27T10:47

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крит (остров)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на греческом острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени UTC (09.17 мск). Эпицентр располагался в 20 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине двух километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.После основного толчка и нескольких сильных афтершоков - сначала магнитудой 3,6, затем 3,7, в 09.37 по местному времени последовал толчок магнитудой 4,3, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского Национального университета.По сообщениям местных СМИ, землетрясение было продолжительным - около 15 секунд.Сайт cretapost.gr пишет, что повреждены дома в селении Аркалохори. "Дома "танцевали" во время землетрясения, люди выбежали на улицу. Согласно первой информации, есть значительный ущерб в Аркалохори", - говорится в сообщении.Мэр Ираклиона Василис Лампринос сообщил, что у властей на данный момент нет информации о материальном ущербе или раненых."Мы потребовали эвакуировать детей из школ, все дети во дворе. Землетрясение было сильным и продолжительным", - цитирует сайт слова мэра.

https://ria.ru/20210926/zemletryasenie-1751915704.html

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в мире, крит (остров), новости - туризм