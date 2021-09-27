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Проценко согласился возглавить комиссию "Единой России" по здравоохранению
Проценко согласился возглавить комиссию "Единой России" по здравоохранению - РИА Новости, 27.09.2021
Проценко согласился возглавить комиссию "Единой России" по здравоохранению
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Telegram-канале, что по предложению президента РФ возглавит комиссию "Единой России" по... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:36
2021-09-27T17:46
политика
общество
владимир путин
единая россия
госдума рф
россия
денис проценко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Telegram-канале, что по предложению президента РФ возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению, продолжит работу в команде московского здравоохранения и будет проводить консилиумы с коллегами со всей страны.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что все из "пятерки" партии "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.По словам Проценко, за два с половиной месяца удалось построить по-настоящему живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в России."Такой диалог стал возможным благодаря тому, что как практикующему врачу мне прекрасно известны те узкие места, которые сегодня есть в нашей системе здравоохранения и над исправлением которых нужно работать. Для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же глубоким, с точки зрения погружения в проблематику, необходимо оставаться внутри системы. Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации народной программы", - рассказал Проценко.Врач уточнил, что по предложению Владимира Путина в партии "Единая Россия" возглавит комиссию по здравоохранению. "Это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге. Важно, что в Государственную думу нового созыва вошли мои коллеги-врачи – а это гарантия того, что наша командная работа принесет результат – система здравоохранения в нашей стране будет меняться в интересах пациентов и врачей", - добавил Проценко.Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Проценко он предложил комиссию ЕР по здравоохранению.Летом входивший в пятерку ЕР Проценко проводил медицинские онлайн-консилиумы в регионах, собирая проблемы местных врачей для учета в народной программе партии.
https://ria.ru/20210927/edinaya-rossiya-1751996614.html
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политика, общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия, денис проценко
17:36 27.09.2021 (обновлено: 17:46 27.09.2021)
 
Проценко согласился возглавить комиссию "Единой России" по здравоохранению

Проценко согласился по предложению Путина возглавить комиссию ЕР по здравоохранению

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Telegram-канале, что по предложению президента РФ возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению, продолжит работу в команде московского здравоохранения и будет проводить консилиумы с коллегами со всей страны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что все из "пятерки" партии "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.
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По словам Проценко, за два с половиной месяца удалось построить по-настоящему живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в России.
"Такой диалог стал возможным благодаря тому, что как практикующему врачу мне прекрасно известны те узкие места, которые сегодня есть в нашей системе здравоохранения и над исправлением которых нужно работать. Для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же глубоким, с точки зрения погружения в проблематику, необходимо оставаться внутри системы. Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации народной программы", - рассказал Проценко.
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Врач уточнил, что по предложению Владимира Путина в партии "Единая Россия" возглавит комиссию по здравоохранению. "Это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге. Важно, что в Государственную думу нового созыва вошли мои коллеги-врачи – а это гарантия того, что наша командная работа принесет результат – система здравоохранения в нашей стране будет меняться в интересах пациентов и врачей", - добавил Проценко.
Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Проценко он предложил комиссию ЕР по здравоохранению.
Летом входивший в пятерку ЕР Проценко проводил медицинские онлайн-консилиумы в регионах, собирая проблемы местных врачей для учета в народной программе партии.
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