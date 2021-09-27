https://ria.ru/20210927/vybory-1751986553.html

"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель

Пушков рассказал о "финальном аккорде " карьеры Меркель

"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале итоги выборов в Германии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:11

2021-09-27T13:11

2021-09-27T13:30

политика

германия

ангела меркель

алексей пушков

хдс/хсс

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале итоги выборов в Германии.По его словам, исход политической борьбы был ожидаем. Канцлер Ангела Меркель, которая с 2000 по 2018 год руководила Христианско-демократическим союзом (ХДС), привела его к потере почти половины голосов и проигрышу социал-демократам.Член Совфеда подчеркнул, что опасно ставить либеральные принципы выше интересов безопасности людей. Многие избиратели не простили Меркель миграционный кризис, считает он.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, теперь стартуют переговоры по формированию коалиции.Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12). Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.

https://ria.ru/20210927/merkel-1751979330.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, германия, ангела меркель, алексей пушков, хдс/хсс