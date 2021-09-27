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"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
Пушков рассказал о "финальном аккорде " карьеры Меркель
"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале итоги выборов в Германии. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:11
2021-09-27T13:30
политика
германия
ангела меркель
алексей пушков
хдс/хсс
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале итоги выборов в Германии.По его словам, исход политической борьбы был ожидаем. Канцлер Ангела Меркель, которая с 2000 по 2018 год руководила Христианско-демократическим союзом (ХДС), привела его к потере почти половины голосов и проигрышу социал-демократам.Член Совфеда подчеркнул, что опасно ставить либеральные принципы выше интересов безопасности людей. Многие избиратели не простили Меркель миграционный кризис, считает он.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, теперь стартуют переговоры по формированию коалиции.Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12). Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.
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политика, германия, ангела меркель, алексей пушков, хдс/хсс
13:11 27.09.2021 (обновлено: 13:30 27.09.2021)
 
"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель

Сенатор Пушков: итог выборов в бундестаг был ожидаем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале итоги выборов в Германии.
По его словам, исход политической борьбы был ожидаем. Канцлер Ангела Меркель, которая с 2000 по 2018 год руководила Христианско-демократическим союзом (ХДС), привела его к потере почти половины голосов и проигрышу социал-демократам.
"Она так долго "царила" в ХДС, что у партии не осталось лидеров, которые могли бы составить ей конкуренцию, а затем заменить ее у руля", — написал Пушков.
Член Совфеда подчеркнул, что опасно ставить либеральные принципы выше интересов безопасности людей. Многие избиратели не простили Меркель миграционный кризис, считает он.
"Этот проигрыш неслучаен. Таков финальный аккорд ее политической карьеры", — подытожил сенатор.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, теперь стартуют переговоры по формированию коалиции.
Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12). Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).
Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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