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Байден ревакцинировался от COVID-19
Байден ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
Байден ревакцинировался от COVID-19
Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:43
2021-09-27T20:43
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев.На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста."Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", - сказал Байден на церемонии в Белом доме.Под прицелом многочисленных телекамер президент снял пиджак и с видимым трудом закатал рукав рубашки до плеча. Он сообщил, что первая леди США также пройдет ревакцинацию, но позже.Байден, которому 78 лет, получил две основные дозы вакцины Pfizer в декабре и январе – еще до вступления в должность президента США.
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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
20:43 27.09.2021
 
Байден ревакцинировался от COVID-19

Президент США Джо Байден ревакцинировался от COVID-19 вакциной Pfizer

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев.
На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.
"Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", - сказал Байден на церемонии в Белом доме.
Под прицелом многочисленных телекамер президент снял пиджак и с видимым трудом закатал рукав рубашки до плеча. Он сообщил, что первая леди США также пройдет ревакцинацию, но позже.
Байден, которому 78 лет, получил две основные дозы вакцины Pfizer в декабре и январе – еще до вступления в должность президента США.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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В миреСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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