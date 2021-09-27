https://ria.ru/20210927/vaktsina-1752077245.html

Байден ревакцинировался от COVID-19

Байден ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

Байден ревакцинировался от COVID-19

Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T20:43

2021-09-27T20:43

2021-09-27T20:43

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев.На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста."Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", - сказал Байден на церемонии в Белом доме.Под прицелом многочисленных телекамер президент снял пиджак и с видимым трудом закатал рукав рубашки до плеча. Он сообщил, что первая леди США также пройдет ревакцинацию, но позже.Байден, которому 78 лет, получил две основные дозы вакцины Pfizer в декабре и январе – еще до вступления в должность президента США.

https://ria.ru/20210925/bayden-1751799972.html

сша

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19