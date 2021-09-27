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В Киеве ответили на слова Путина об опасности НАТО на Украине
В Киеве ответили на слова Путина об опасности НАТО на Украине - РИА Новости, 27.09.2021
В Киеве ответили на слова Путина об опасности НАТО на Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о пересечении "красных линий" из-за расширения инфраструктуры... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:38
2021-09-27T15:42
в мире
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нато
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о пересечении "красных линий" из-за расширения инфраструктуры НАТО на Украине заявил, что Киев сам разберется, что делать для безопасности украинцев.Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным про НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью "красных линий"."Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - написал Кулеба в Twitter.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751366975.html
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в мире, украина, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия
15:38 27.09.2021 (обновлено: 15:42 27.09.2021)
 
В Киеве ответили на слова Путина об опасности НАТО на Украине

Глава МИД Украины Кулеба: Киев сам разберется, что делать для безопасности украинцев

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о пересечении "красных линий" из-за расширения инфраструктуры НАТО на Украине заявил, что Киев сам разберется, что делать для безопасности украинцев.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным про НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью "красных линий".
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"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - написал Кулеба в Twitter.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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В миреУкраинаНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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