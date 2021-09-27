11:52 27.09.2021 (обновлено: 12:00 27.09.2021)
Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Белоруссии" на Украине
Лукашенко: на Украине все больше учебных лагерей, где обучают работе по Белоруссии
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине во все большем количестве создаются учебно-тренировочные лагеря, где целенаправленно обучают "работе по Беларуси".
Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на государственной границе.
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"Самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно - и не только беглых - работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - заявил президент.
Он также обратил внимание, что в Польше разворачивают "целые корпуса" у границ Белоруссии. "Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США", - сказал Лукашенко.