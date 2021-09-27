https://ria.ru/20210927/ukraina-1751967035.html

Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Белоруссии" на Украине

Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Белоруссии" на Украине - РИА Новости, 27.09.2021

Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Белоруссии" на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине во все большем количестве создаются учебно-тренировочные лагеря, где целенаправленно обучают... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:52

2021-09-27T11:52

2021-09-27T12:00

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине во все большем количестве создаются учебно-тренировочные лагеря, где целенаправленно обучают "работе по Беларуси".Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на государственной границе."Самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно - и не только беглых - работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - заявил президент.Он также обратил внимание, что в Польше разворачивают "целые корпуса" у границ Белоруссии. "Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748508298.html

https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко