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НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС - РИА Новости, 27.09.2021
НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
Организации НАСА и компания Boeing проводят инженерный анализ для помощи России в расследовании причин появления трещин в российском модуле "Звезда" на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T03:27
2021-09-27T03:27
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Организации НАСА и компания Boeing проводят инженерный анализ для помощи России в расследовании причин появления трещин в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Пол Хилл."Русские продолжают анализировать несколько возможных причин (появления трещин). США сотрудничают с ними, проводя несколько инженерных анализов - космическим центром Джонсона, исследовательским центром Лэнгли, консультативным советом НАСА по аэрокосмической безопасности и компанией Boeing", - сказал Хилл на заседании совета (запись выступления имеется в распоряжении РИА Новости).Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, в котором обнаружена утечка, преимущественно закрыт и в нем поддерживается давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210311/mks-1600769608.html
https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html
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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
03:27 27.09.2021
 
НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС

НАСА и Boeing помогают разобраться с причинами появления трещин на модуле "Звезда"

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Организации НАСА и компания Boeing проводят инженерный анализ для помощи России в расследовании причин появления трещин в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Пол Хилл.
"Русские продолжают анализировать несколько возможных причин (появления трещин). США сотрудничают с ними, проводя несколько инженерных анализов - космическим центром Джонсона, исследовательским центром Лэнгли, консультативным советом НАСА по аэрокосмической безопасности и компанией Boeing", - сказал Хилл на заседании совета (запись выступления имеется в распоряжении РИА Новости).
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11 марта, 14:08Наука
Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, в котором обнаружена утечка, преимущественно закрыт и в нем поддерживается давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 08:51Наука
На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря"
 
НАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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