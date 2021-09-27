https://ria.ru/20210927/treschina-1751924906.html

НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС

НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС - РИА Новости, 27.09.2021

НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС

Организации НАСА и компания Boeing проводят инженерный анализ для помощи России в расследовании причин появления трещин в российском модуле "Звезда" на... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T03:27

2021-09-27T03:27

2021-09-27T03:27

наса

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космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Организации НАСА и компания Boeing проводят инженерный анализ для помощи России в расследовании причин появления трещин в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Пол Хилл."Русские продолжают анализировать несколько возможных причин (появления трещин). США сотрудничают с ними, проводя несколько инженерных анализов - космическим центром Джонсона, исследовательским центром Лэнгли, консультативным советом НАСА по аэрокосмической безопасности и компанией Boeing", - сказал Хилл на заседании совета (запись выступления имеется в распоряжении РИА Новости).Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, в котором обнаружена утечка, преимущественно закрыт и в нем поддерживается давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210311/mks-1600769608.html

https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия